颱風燕子狂襲日本！強風吹翻貨車 司機拍下驚險瞬間

一輛紅白相間的貨車在公路上行駛途中，遭到狂風暴雨吹得不斷往右方向偏，因為風速實在太大了，下一瞬間就然就直間被吹翻。（圖/翻攝自@hauti_3444 Twitter）
旦那の友達が撮影したやつ！台風やばい！！ pic.twitter.com/m9mcZL5xXL— よよ★ (@hauti_3444) 2018年9月4日
颱風「燕子」在日本時間中午左右登陸德島縣南部，是日本九州以外地區25年來，首次有這麼強的颱風登陸。颱風夾帶狂風暴雨，讓關西機場淹大水，空橋全都泡在水中。日本網友也紛紛在推特上分享災情，有人也PO出貨車遭強風瞬間吹翻的驚險畫面。
根據推特網友@hauti_3444分享的PO文說，影片是先生的朋友拍的，一輛紅白相間的貨車在公路上行駛途中，遭到狂風暴雨吹得不斷往右方向偏，因為風速實在太大了，下一瞬間就然就直間被吹翻，讓拍攝影片的司機不斷驚呼。
日本正受到25年來最強颱風燕子侵襲，狂風暴雨，加上適逢漲潮，讓關西國際機場已大範圍淹水，且負責運送燃料的貨櫃船，疑被強風推撞機場聯外橋梁，造成船隻與橋梁雙雙受損。日本放送協會（NHK）報導，關西機場受到燕子侵襲傳出災情，從下午3時起封閉機場，由於目前聯外橋梁無法通行，在機場內的民眾暫時處於受困狀態。
(中時電子報)
関西空港の連絡橋に船が衝突 風にあおられ— NHKニュース (@nhk_news) 2018年9月4日
船は空港に燃料を運ぶタンカー船で、燃料を運び終えて停泊していたところ、風にあおられて橋に衝突したということです。
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