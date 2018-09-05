台北》王鴻薇 徐巧芯內鬨互動尷尬 馬英九再出招輔選

前總統馬英九替子弟兵徐巧芯同選區老將王鴻薇拍攝輔選影片。（王鴻薇議員研究室提供）

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國民黨北市議員選情較綠營看好，日前卻在松山信義區爆出內鬨，尋求連任的老將王鴻薇主張不必畫分「責任里」，遭徐巧芯淚訴「打壓新人」，雙方連日在網路對嗆，驚動前總統馬英九出面調停，一起召開「和解記者會」宣示團結，不過事後雙姝互動仍十分尷尬。

由於徐巧芯是馬辦發言人，被視為正統「馬家軍」，日前徐到選委會登記參選，還特別邀馬陪同，讓其他議員頗羨慕。如今馬英九挺子弟兵之餘，也現身替王鴻薇拍攝輔選短片，不僅展現國民黨大家長氣度，也頗有進一步化解雙方心結的意味。

王鴻薇4日在臉書粉專PO出短片，片中馬英九感性說，王鴻薇是非常誠懇、優秀、認真的民意代表，在電視上思路清晰、條理分明地為人民福祉發聲，為國民黨的政策辯護，強力監督執政黨，「我是馬英九，我支持王鴻薇！」

王鴻薇則說，自己與馬總統有許多相同理念，例如以核養綠公投或是反空汙連署，大家不只投入資源宣傳，更積極在街頭宣講，對許多社會公共議題，共同在第一線為人民發聲爭取權益。

王鴻薇也說，馬總統不但熱心也很關心國民黨選舉，從南到北四處奔波輔選，百忙之中抽空錄製影片，讓她深受感動，這次松山信義選區競爭激烈，她一定會努力爭取選民支持認同，繼續為民服務，也期待今年國民黨能打出漂亮的選戰。

(中時 )

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