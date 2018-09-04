周遊燒60萬打少女針回春 李朝永甜喊「我的福氣」

周遊、李朝永下月將補請婚宴。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

81歲「阿姑」周遊去年挺過小10歲老公李朝永出軌獅奶風波後和好如昔，今年逢夫妻倆結婚40周年，將於下月8日、也就是李朝永生日當天席開120桌，補辦世紀婚禮，近日周遊被媒體直擊在雨中和老公撐著小傘走進醫美診所，據悉周遊此行是為了打「少女針」回春，前後17劑總花費約60萬台幣。

不怨李朝永出軌 周遊一句話洩婚變主因「毒品來找他」

周遊與李朝永去年婚姻因獅奶奶介入一度亮起紅燈，周遊開記者會一度揚言喊告，李朝永則搬離愛巢，住進公寓頂樓，未料事情峰迴路轉，最後在李朝永的致歉下，周遊心軟原諒，復合後兩人感情更濃到分不開更順勢宣布將於今年補辦婚宴慶祝「紅寶石婚」。

近來忙籌備婚禮的周遊夫妻，上月被《壹週刊》直擊前往醫美診所「進廠維修」，而周遊見到記者上前大方回應：「我們被逮到了」，並分享自己的醫美歷程，聽聞醫護人員建議讓李朝永也修修臉？阿姑隨即下令不行，稱：「人都這麼帥了，怕別人又貼上來」，看到阿姑露出白皙小腿，李朝永又炫妻魔人上身，對著鏡頭直說是專屬於他的福氣，「別人辦法享用的」。

周遊去年在記者會上淚訴遭老公背叛，不久兩人又戲劇性復合，傳聞李朝永開出兩條件才肯回家，一是要周遊二兒子道歉，一是拿錢，對此周遊澄清：「遺產早就分兒子了」，李朝永則說：「我從來沒有要小孩跟我道歉，道歉是指我跟周遊道歉，我也沒要爭財產，我們在一起，本來國家就有規定（指夫妻共同財產）。」

(中時電子報)

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