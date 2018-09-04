詹江村兌現承諾 周三發放100份雞排

2018年09月04日 17:39 中時 蔡依珍

詹江村兌現承諾 周三1630發放100份雞排。(蔡依珍攝)

國民黨市議員詹江村上周三在桃園市議會遭自稱「市政顧問」的前縣議員吳寶玉二度潑熱湯襲擊，詹江村今正式到桃園分局提告公然侮辱和傷害罪，強調右眼至今仍紅腫刺痛，一定要捍衛自己權益，他也提到會兌現承諾，預計禮拜三下午16:30到桃園市政府發放100份雞排，揶揄道：「感謝桃園市府的葉小姐！」

詹江村上周三中午在桃園市議會餐廳用餐時，突遭吳寶玉無預警從頭頂澆淋熱湯，隨即再裝第二碗正面往臉部潑湯，就在吳寶玉準備第三次潑湯時，詹江村惹無可忍，將她一拳打倒在地，旁人也趕緊制止，才未釀更大衝突。

詹江村事後怒控吳寶玉是因為他接受選民陳情，點破吳寶玉「收錢不辦事」，讓吳懷恨在心，他坦言施暴不對，必須向全民道歉，但也強調民代問政必須要受到保護，不能受到外力暴力突襲及攻擊，為了譴責暴力，4日正式到桃園警分局提告，他表示，開議期間議事忙碌，遲未報警和就醫，但因湯又油又鹹，眼鏡又被打掉，至今右眼仍刺痛，吳寶玉至今仍肆無忌憚，還推託是因她姊妹的情感挾怨報復，「對我又是另一種侮辱！」正式告吳寶玉公然侮辱和傷害罪。

因詹江村曾在臉書上嗆賭100份雞排，指媒體礙於收了很多市府府的業配，不會刊登相關新聞，但相關資訊全都躍上新聞版面，詹江村兌現承諾，「慶賀突破市政府葉小姐的防線」，將於明日下午四點半在桃園市府發放雞排兌換卷，為保障衛生、拿到時還熱騰騰，也避免有心人吃下肚後刻意陷害栽贓雞排有問題，因此將採發放兌換券形式，開放大家10天內自己到雞排店兌換。

(中時 )