正妹會計轉行彩妝師　24K月薪躍升50K

2018年09月04日 17:43 中時 莊曜聰

26歲的郭千瑜參加勞動部的在職課程，轉行當新娘秘書，不領死薪水，靠著精進技術增加接案量，最高月收逼近80K，羨煞同儕朋友。（郭千瑜提供）

郭千瑜(右)創業2年多，靠著好口碑，月入超過50K。(郭千瑜提供)

26歲的正妹郭千瑜2年多前辭去公司會計工作，轉而從事新娘秘書工作，不再領死薪水，靠著精進技術及口碑增加接案量，月薪上看50K，最高還拿到80K，羨煞不少同儕朋友，當初她利用下班時間參加勞動部在職課程，學習相關技術還拿到新秘國際證照，現在開心圓夢，一切都值得。

商科畢業的郭千瑜，一出社會就應徵上食品公司的會計，月領24K，也算是學以致用，但她其實藏著個夢想，因為大學時曾當過一位新娘秘書的模特兒，讓她對新秘的領域產生憧憬，愛漂亮的她，覺得「幫別人打扮美美很有成就感」，在心中也訂下目標。

透過勞動部的「產業人才投資方案」，郭千瑜報名了「整體彩妝新娘秘書」、「時尚職場整體造型」等在職進修課程，把假日休息或玩樂的時間拿來進修上課，學習彩妝、髮型設計、膚質護理等技術，也兼差當新秘助理接觸實務，後來拿到IICE新娘秘書國際證照、美容乙級、丙級3張證照，也成立個人工作室，邁向創業路。

郭千瑜笑說，「創業前半年看到新娘出嫁時拜別父母，我都會跟著哭！」逐漸打出口碑的她，接案量越來越穩定，現在平均月薪已經有50K，是之前工作的2倍之多，而且又是興趣，工作得更愉快，她也鼓勵朋友多運用政府職訓資源學習第二專長，開創一片天。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，勞動部「產業人才投資方案」在職進修課程，由政府補助8成以上訓練費用，今年雲嘉南地區共開辦934項課程，也包括近年較夯的「社群網路行銷」、「手機app程式設計」等，還有物聯網技術、智慧機械、大數據分析、生技醫療等，陸續開放報名。

(中時 )