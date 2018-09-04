寶格麗飯店建築師打造台中豪宅 義式私廚服務到位

2018年09月04日 17:55 中時 盧金足

大陸建設董事長張良吉表示，到台中來推案，感受中部的經濟活力，大陸建設自豪的是，每個建案設計絕對不會複製，都是獨一無二的作品。（盧金足攝）

寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio，為「寶格」量身打造專屬居家空間。（圖／業者提供）

大陸建設在夏綠地公園第一排興建的建案「寶格」，力邀寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio設計。（盧金足攝）

台中國家歌劇院不只是台中市藝文地標，也為七期房地產行情鍍金。（盧金足攝）

主廚到你家！「寶格」聘請義式私廚進駐社區，為住戶提供媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務。（盧金足攝）

「寶格」建案的實品屋，廚房設計實用兼具時尚。（圖／業者提供）

台中市人口增加，躋身全台第二大城市，北部建商紛到台中插旗，鑽石地段的七期豪宅林立，也成為全球知名建築師的競技舞台，其中大陸建設在夏綠地公園第一排興建的建案「

寶格」，力邀寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio操刀，為客戶量身打造專屬居家空間，特別聘請義式私廚進駐社區，提供媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務。

大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設到台中來推案，感受中部的經濟活力，目前推出的三個建案設計完全不一樣，「

不會去省建築師的設計費用，每件作品都不會複製！」大陸建設堅持每個建案都是獨一無二的設計。

大陸建設「寶格」建案年初落成，實品屋也正式公開，由同一建築師Antonio Citterio設計，「全案設計宅」的居家品味，而同樣系出名門的「麗格」配備義式精品，並推出業界罕見的「國際級客製化」服務，為住戶打造經典義式生活。

張良吉說，豪宅市場買氣回溫，尤其台中的住戶追求豪宅的品質與工藝標準很高，看到「寶格」建案完工的成屋大為驚艷，品質超乎期待

，房價絕對值回票價。

大陸建設耗資數千萬打造「寶格」實品屋，委託義大利國寶級設計師Antonio Citterio設計，實品屋全出自大師之手，台中邁向國際化城市，國際建築師的作品更令人刮目相看。

「寶格」建築外觀、公設室內設計、實品屋室內設計及家具

、廚具、衛浴設備，都由Antonio Citterio設計，眼見為憑的實品屋，讓「寶格」住戶天天都能欣賞夏綠地公園滿眼綠意，在客廳坐著沙發與台中國家歌劇院對望，感受藝術氛圍。

如何在台中市豪宅最多的七期脫穎而出？張良吉表示，「寶格」從外觀就跳脫市場上既有的建築外觀，透過設計巧思，將陽台與窗戶和菱格紋結合，建築外表乾淨，呈現石材菱格紋路交錯的典雅。

此外，室內空間配置以義式生活思維為基調，將白天生活區域放大，公共區域如客廳和聊天區等，擁有最佳的視野以及寬闊的空間，家具家飾選配以線條俐落且色彩繽紛為主，室內設計走低調風，空間及家具互相融合。

值得一提的是，「寶格」特別聘請義式私廚進駐社區，為住戶提供媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務，讓「寶格

」住戶享受內外兼俱的義式美好生活。

張良吉說，「寶格」設計之初，即設想將夏綠地公園的美景與生活做最大連結，特別規畫引進自然窗景的早午餐區「薈堂」，讓住戶於午後悠閒啜飲一杯咖啡，或來場與陽光相伴的早午餐約會，一天的滿滿能量從「薈堂」開始。

大陸建設進軍台中市規畫的另一豪宅亮點「麗格」，基地面積約1095坪，預定規畫為地上33層及地下6層的住宅大樓，共166戶，外觀呈現細膩獨特的蜂巢設計，搭配琥珀色的玻璃，凸顯現代時尚感。

特別的是，電梯廳設計採一戶、一綠廊的專屬電梯規畫，每三層挑空梯廳，擁有更高的自然採光空間及開闊視野，建案的優質地段與國際級建築師加持，品牌力創造的競爭力，大陸建設「麗格」建案已吸引很多客戶詢問。

(中時 )