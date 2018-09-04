高市旗山區中寮里長洪萬祥 年底同額競選連任9連霸

中寮里長洪萬祥年底同額競選連任邁入9連霸，是旗山區任職最久的里長。(記者林雅惠攝)

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中寮里長洪萬祥年底同額競選連任邁入9連霸，是旗山區任職最久的里長。(記者林雅惠攝)

高市「最小里」旗山區中寮里81歲里長洪萬祥年底選舉無人競爭，同額競選連任里長將邁入9連霸，里民對其勤奮及鍥而不捨服務精神留下深刻印象，服務受到肯定，讓他得以穩坐里長寶座，去年並榮獲內政部表揚為特優里長。

旗山區中寮里人口數才186人， 號稱是高市「最小里」，居民多以務農維生，主要農作物有無絲薑、其次為龍眼、山芋頭、佛手蕉、竹筍等作物，因地處高地，只要降下豪雨，里民經常飽受斷水、斷電、道路中斷之苦。

里長洪萬祥充滿服務熱忱，高縣市合併前連任6屆均無人競爭，縣市合併後第一屆、第二屆均出現里民林武鎮競選，但洪萬祥皆勝對方獲連任，雖已8連任，但他不以此自滿，仍抱持24小時的服務精神。

洪萬祥只要接獲里民反映道路不通、電線故障等，立即向有關單位陳情，除爭取經費改善基礎建設外，還定期舉辦里內醫療活動照顧里民健康，並為老人、單親及殘障等弱勢族群，爭取各項福利補助。

中寮里民早期原取用雨水、井水及簡易自來水，2000年國道3號中寮隧道興建時影響水脈，導致水源枯竭，里長四處奔走爭取經費，歷經10餘年努力，社區終於有自來水供應，洪萬祥里長居功厥偉，為「天道酬勤」下了一番最佳註解。

(中時 )

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