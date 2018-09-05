豆腐宴美食》大樹下小吃老店 擄獲國內外饕客的心

2018年09月05日 16:57 中時 張潼

《預發－豆腐宴美食》大樹下就在深坑地標大樹的旁邊

《預發－豆腐宴美食》深坑大樹下

《預發－豆腐宴美食》深坑大樹下

新北深坑多福宴美食票選活動起跑！票選活動網址：https://luckytofu.turnnewsapp.com

經典菜色：【豆腐羹湯】用上等的豆腐、鮮嫩的竹筍、新鮮的豬肉與鮮蚵組合而成。給料給得很大方，滿滿的筍絲，黑木耳，長條狀豆腐，蛋花。上頭再灑上大片翠綠香菜，光看都已經是口水直流飢腸轆轆。尤其羹湯喝起來，豆腐很大塊、偏甜一點的酸辣湯，非常好喝！是老顧客必點的一道美食。

店家簡介：深坑大樹下的位置很好找，就在北深路二段和深坑老街的交叉路口，店門口一顆大樹就是他們家的指標位置。這家店林老闆承襲了大哥的經營，將近40年的歷史，更是豆腐羹的創始老店。是遊客每到深坑一定必吃的美味，店內多樣的菜色也深深擄獲國內外饕客的心。

據店內大廚陳先生指出，林老闆是一位很照顧員工的主人，每餐都親自到市場採購新鮮的食材回來，由店內廚師烹煮給員工吃，而且每一餐菜色都不一樣，讓員工都驚呼林老闆的有心與用心。

店內資深櫃台陳小姐也表示，林老闆對於員工制服的採購也是別出心裁，都是指定有名的品牌，讓員工穿在身上，溫暖在心裡，直呼這是難得一見的好老闆。由林老闆對員工的貼心，也呈現給顧客的料理食材上的細心，真的都是佛心來的！

大樹下小吃老店每年參加多福宴引以為傲的料理就是豆腐羹湯，千萬不要小看這碗羹湯喔！別以為這碗羹沒什麼料，裏頭不但有豆腐、筍絲、木耳絲和肉絲，而且還有鮮蚵耶，整個用料大器不說，豆腐羹的份量非常多，用小碗來裝足足可以裝8碗喔！

大廚陳先生又表示，這碗豆腐羹湯是用上等的豆腐、鮮嫩的竹筍、新鮮的豬肉與鮮蚵組合而成。很多店家的豆腐羹，都是碎豆腐加些高麗菜絲混合而成，置於不夠味的羹湯中漂浮，感覺有些隨便。可是「大樹下」的豆腐羹，給料給得很大方，滿滿的筍絲，黑木耳，長條狀豆腐，蛋花。上頭再灑上大片翠綠香菜，光看都已經是口水直流飢腸轆轆。尤其羹湯喝起來，豆腐很大塊、偏甜一點的酸辣湯，非常好喝！是老顧客必點的一道美食。

林老闆表示，多福宴主要是在活絡深坑老街商圈，促進地方經濟繁榮，網路票選不代表高低，最重要是店家要回饋鄉里，延續老街文化，傳承使命，因此每一年都很樂意配合市政府經發局的活動，造福人群人人有責，多出一份力，把美好的環境留給下一代。

近期票選將推出創新的麻辣鴨血豆腐羹湯，是以招牌豆腐羹為根本，增加鴨血、香菇、並酌以中藥烹煮而成，喜歡麻辣口味的顧客絕不能錯過的一道好羹湯。也希望大家多多支持票選活動，投下我們神聖的一票！

店名：大樹下小吃老店

地址：新北市深坑區深坑街163號

電話：（02）2662-5688

營業時間：早上10點到晚上8點（每周三公休）

(中時 )