豆腐宴美食》故鄉的口味 結合傳統與創意

東方白富貴牛肉。(張潼翻攝)

友善列印
中時
「故鄉的口味」。(張潼翻攝)

新北深坑多福宴美食票選活動起跑！票選活動網址：https://luckytofu.turnnewsapp.com

經典菜色：【東方白富貴牛肉】這道菜是以上等的牛肉、蘿蔔、蔬菜等食材組合而成，其中牛肉因各地品質不一，絕對是以上等食安合格的肉品為採購要求標準。口感嫩而香甜，絕對值得您細細品嘗。

店家簡介：位在深坑老街上，有一間很特別的店，這家餐廳古色古香，牆上滿滿的簽名塗鴉，別無他號就是這家「故鄉的口味」。自第二代鄭老闆開業20年多來，只要每天店門一開，豆腐的香氣往外飄，許多聞香而來的饕客蜂擁而來，吃過的人都讚不絕口，直誇：「故鄉ㄟ味，吃了有家的感覺！」

原本是經營義大利麵的鄭老闆，為了傳承家業，在家人的支持下，決定轉業返回深坑老街經營豆腐料理，並推出全素的餐點，讓重於養生的饕客也能品嘗出特別的風味，鄭老闆吸收西式的料理經驗，結合傳統老街的豆腐菜色風格，自創很多新式的佳肴也深深吸引了不少顧客的胃口。

尤其是鄭老闆引以自豪的東方白富貴牛肉這道菜，更是多福宴不可缺少的料理，據鄭老闆指出，這道菜是以上等的牛肉、蘿蔔、蔬菜等食材組合而成，其中牛肉因各地品質不一，絕對是以上等食安合格的肉品為採購要求標準。

鄭老闆又表示，創新的料理極品南乳香排骨這道菜是多福宴最重要的主菜，因為深坑老街各店都是以臭豆腐為烹煮的菜色居多，但是要將排骨料理做到細心好吃，如何與眾不同必需下過工夫精心研究才行。很多老顧客都說，善於求新求變的鄭老闆作出的排骨料理讓人吃起來彈牙、古味精緻、而且爽口、會有一種家鄉的味道。

據鄭老闆透露，店內研發創新的排骨料理，是名廚王師傅的手路菜，以高級的排骨加上薑、洋蔥、芹菜、紅蔥頭等精心醃漬兩日后料理而成，最後再鋪上銀杏果、香菜、海苔、蝦餅等配料，就是一道美味佳餚，保證讓你吃了不油不膩，清香回味可口！而且將參加一年一度多幅宴的票選活動，請大家拭目以待，並多多支持投票。

鄭老闆也希望多福宴能參考牛肉麵節的模式，結合週遭商圈與旅遊，擴大整個活動的層面與影響力。鄭老闆又建議，不要侷限50桌，每桌費用可分層級，4000元，5000元，6000元以上不等，也不要只限一日，希望能在淡季連續辦理，或是結合老街特色舉辦中秋節烤肉等活動，但必需注意天候，因為是露天式的活動，若遇下雨，應可彈性延期，使活動能盡善盡美，讓顧客能有家的感覺，吃出故鄉的口味。

店名：故鄉的口味

地址：新北市深坑區深坑街146號

電話：（02）2662-9501

營業時間：早上10點到晚上9點（每周一公休）

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
豆腐宴美食》廟前阿家的店 名人… 豆腐宴美食》賺錢湯喝了萬事順心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。