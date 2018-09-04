《中時晚間快報》平權公投37天募百萬連署 達標速度史上最快

2018年09月04日 17:52 中時電子報 綜合報導

◎平權公投37天募百萬連署 達標速度史上最快

平權公投今送件至中選會，其所發起的兩項公投案包括婚姻平權案募集到55萬份連署書、性平教育案募集到45萬份連署書，其中70萬份在最後一周內募集完成，為公投史上非政黨主導最快紀錄。公投總召苗博雅表示，「反同團體不斷宣傳不實言論抹黑同志、撕裂族群，期望年底公投案能再創奇蹟，帶台灣走向開放美好的未來」。

◎癌末病人添希望 細胞免疫療法6日上路

癌症末期患者常常面臨無藥可醫，只能靜待死亡的絕境，衛福部為顧及重症患者需求，將於本周四正式開放細胞治療，並擴大適用範圍。衛福部表示，細胞治療將擴大於癌症1至3期經標準治療無效，以及嚴重燒傷等非癌症患者，預估受惠癌症患者多達數萬人以上。

◎美媒：台灣背棄了金門

兩岸軍事對峙的年代，這裡承擔了台灣的苦難；台灣本島安居樂業，不曾聽聞防空警報，這裡卻落下了創世界紀錄的密集炮火。一甲子之後，台灣背棄了這裡，高層官員只有舉家出遊時才會想到這裡。金門炮戰一甲字的紀念日，台灣遭到了「泡擊」，出現了慘重水患，出現在民進黨長期執政的縣市。

◎宇宙人巡演4月收獲豐 主唱小玉增肉3kg

宇宙人「我們的探險計劃」演唱會，4月從台北國際會議中心（TICC）起跑，唱遍巴黎、北京、上海、香港、新加坡、馬來西亞等城市，將於10月21日返場台北Legacy開趴，主唱小玉賣關子地說：「那天將會是輕鬆的一晚，分享我們在世界各地的故事，我們也會讓歌迷在當天有小任務增加演唱會的互動。」

(中時電子報)