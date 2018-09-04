玉山音樂饗宴 維也納少年合唱團10月訪台巡演

2018年09月04日 18:00 旺報 賴廷恆

享譽全球的維也納少年合唱團10月將再度訪台巡演。（傳大藝術提供）

維也納少年合唱團此次訪台，帶來的曲目相當豐富多樣。（傳大藝術提供）

來自多瑙河畔，傳唱超過500年的合唱小天使──維也納少年合唱團，在巴西籍指揮路易茲‧德‧郭多益（Luiz de Godoy）領軍下，即將再度來台巡迴獻藝；10月10日首場在新竹市演藝廳，11日轉往屏東演藝廳，13日於台南市文化中心，14日移師台中市中山堂，16日台北國家音樂廳則為壓軸場。

維也納少年合唱團此次訪台，帶來的曲目相當豐富多樣，除天籟恩典般的聖歌外，尚包括迪士尼電影《歡樂滿人間》中榮膺奧斯卡最佳歌曲獎的〈煙囪之歌〉（chim chim cher-ee），蓋希文歌劇《波吉與貝絲》中深具爵士與藍調風的歌曲〈我一無所有〉（I Got Plenty o’ Nuttin’），以及伯恩斯坦音樂劇《西城故事》中的經典名曲〈某處〉（Somewhere）等。

而比才歌劇《卡門》中的進行曲，約翰‧史特勞斯二世的〈維也納森林的故事〉、〈歡樂火車〉波爾卡、〈皇帝圓舞曲〉等膾炙人口的歌曲，屆時也將與維也納少年合唱團此行特別準備，「秘密武器」般的台灣歌曲共場獻唱。維也納少年合唱團造訪世界各地，均被視為最適合闔家聆賞的音樂會之一。

創立於1498年的維也納少年合唱團，迄今已有520年的悠久歷史，堪稱全球最著名的合唱團之一，音樂史上許多知名的奧地利音樂家，如「交響曲之父」海頓、「歌曲之王」舒伯特等，年幼時都曾是維也納少年合唱團的一員。維也納少年合唱團已被聯合國教科文組織列為奧地利的無形文化遺產。

維也納少年合唱團的團員均就讀於特定的學校，採寄宿方式，目前約有300名學生，從幼兒園到小學，讓男女童接受完整的音樂、通識教育，約10歲時擇取優秀男童加入合唱團。維也納少年合唱團由9至14歲的男童組成，目前分為海頓、莫札特、舒伯特及布魯克納四個團巡迴全球各地演出，今年輪到莫札特團訪台。

2016年榮獲奧地利爾文‧奧特納（Erwin Ortner）合唱指揮大獎的路易茲‧德‧郭多益，曾指揮過克里夫蘭交響樂團、柏林愛樂與維也納愛樂，並於同一年接任維也納少年合唱團的指揮，並擔任維也納音樂廳合唱團與維也納國立歌劇院合唱學院的指揮。對路易茲‧德‧郭多益而言，音樂是他生命中最重要的養分，只因音樂是上天給予人類的恩典。

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