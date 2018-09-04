人過世還收水費？ 台水：沒廢止仍有基本費 會檢討

友善列印
中時

軍人遺孀宋婦多年前過世仍遭水公司強扣水費，讓給付支俸的國防部氣得與其對簿公堂。對此台水公司無奈解釋，當時公司也不知其過世，而水費是自動扣繳的，不能怪水公司。且依照契約，停用也要等2年後用水契約才能廢止，期間還是有基本費要付。不過此案公司也認為有檢討空間，會檢視相關規定修正。

宋婦是於2013年6月過世，因帳戶僅剩843元，繼承人均拋棄繼承，由國有財產署代管遺產，當時國防部未及時查知她死亡，仍多給付半年俸金到她的郵局帳戶。因帳戶有錢，就遭台灣自來水公司持續扣繳半年水費10筆計2321元，國防部發現後向水公司請求返還水費，水公司不願意，乃對其提行政訴訟。最後法官以供水契約已隨宋婦死亡消滅，判決水公司給付2321元及利息。

對浪費司法資源質疑，台水發言人武經文今無奈說：「疏失不在我們，因為沒人通知我們該住戶往生。」。由於台水是2年後，也就是2015年，遺產管理人財政部國有財產署中區分局通知才曉得當事人不在。

武經文解釋，依據定型化契約，停止用水2年後，才能拆水表廢止用水契約，停止代扣。之所以如此，是因為有些人停水，只是暫時出國或不在原居所，不能馬上廢止契約，否則復水很麻煩。

那又為何知道後仍不願退還水費？武經文說，按照上述說法，因有契約在，宋婦即使停用，仍有基本費要付。水公司也有自己的規章要走，否則該收錢不收，也是會遭到審計部糾正。

武經文最後強調，尊重司法判決，後續也會來做個檢討，檢視規章是否彈性調整。

(中時 )

桃園之光 金星、廣興社區獲頒績… 英文補習班徵人多益960時薪200元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。