人過世還收水費？ 台水：沒廢止仍有基本費 會檢討

2018年09月04日 18:49 中時 王玉樹

軍人遺孀宋婦多年前過世仍遭水公司強扣水費，讓給付支俸的國防部氣得與其對簿公堂。對此台水公司無奈解釋，當時公司也不知其過世，而水費是自動扣繳的，不能怪水公司。且依照契約，停用也要等2年後用水契約才能廢止，期間還是有基本費要付。不過此案公司也認為有檢討空間，會檢視相關規定修正。

宋婦是於2013年6月過世，因帳戶僅剩843元，繼承人均拋棄繼承，由國有財產署代管遺產，當時國防部未及時查知她死亡，仍多給付半年俸金到她的郵局帳戶。因帳戶有錢，就遭台灣自來水公司持續扣繳半年水費10筆計2321元，國防部發現後向水公司請求返還水費，水公司不願意，乃對其提行政訴訟。最後法官以供水契約已隨宋婦死亡消滅，判決水公司給付2321元及利息。

對浪費司法資源質疑，台水發言人武經文今無奈說：「疏失不在我們，因為沒人通知我們該住戶往生。」。由於台水是2年後，也就是2015年，遺產管理人財政部國有財產署中區分局通知才曉得當事人不在。

武經文解釋，依據定型化契約，停止用水2年後，才能拆水表廢止用水契約，停止代扣。之所以如此，是因為有些人停水，只是暫時出國或不在原居所，不能馬上廢止契約，否則復水很麻煩。

那又為何知道後仍不願退還水費？武經文說，按照上述說法，因有契約在，宋婦即使停用，仍有基本費要付。水公司也有自己的規章要走，否則該收錢不收，也是會遭到審計部糾正。

武經文最後強調，尊重司法判決，後續也會來做個檢討，檢視規章是否彈性調整。

(中時 )