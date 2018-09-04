國研院、台中榮總開發抗生素檢測晶片　降低敗血症死亡風險

2018年09月04日 18:49 旺報 李侑珊

（左起）國研院奈米元件實驗室博士鄭宜肪、國研院院長王永和、台中榮總院長許惠恒、台中榮總醫學研究部轉譯醫學科醫師趙文震合影。（國研院提供）

敗血症會隨著病程發展造成器官功能衰竭，依照目前診斷技術，從病人送進醫院到找出正確抗生素需96小時，國家實驗研究院奈米元件實驗室與台中榮總開發「抗生素藥敏檢測晶片」，不但可將診斷時間縮短至51小時，還可降低敗血性休克造成的死亡率，這項技術已獲得多項台美專利，兩年內將商品化。

敗血症是指病菌侵入人體後，所造成的全身性嚴重發炎反應，隨病程發展會造成器官功能衰竭，死亡率達2至3成；而當病人出現敗血症時，醫院作法是先抽血培養48小時，確認血液是否含有細菌，再將陽性血瓶產物塗在培養皿上，培養24小時，等培養皿中的細菌濃度提高到一定程度，接著取培養後的細菌裝入不同試管，並投入抗生素，待16至24小時，根據細菌成長情形，研判哪一種抗生素可以有效抑制細菌，全部過程約需96小時。

國研院奈米元件實驗室博士鄭宜肪，利用光電整合晶片科技，開發出的「抗生素藥敏檢測晶片」，即是以電操控的方式，並結合奈米技術，所開發的微型化光電感測晶片，即可查知極為微小的細菌濃度變化，可將總檢測時間自96小時縮短到51小時。

國研院也與台中榮總醫學研究部合作，進行抗生素檢測測試，發現這項新技術的檢測結果符合率高達88.2%。

對此，國研院表示，這項系統所開發的相關技術，已獲得3項台灣專利、2項美國專利，目前已完成臨床檢體測試，預計兩年內即可商品化。

除了敗血症之外，這項抗生素藥敏檢測晶片，未來還可應用到其他細菌感染病症，例如尿道炎、腹膜炎、化膿性關節炎等，另外也可應用於食品、畜牧業與漁業，例如乳牛、水產的細菌檢測，這些都有待進一步開發。

國研院院長王永和表示，將奈米科技應用於生醫領域是國家的發展重點之一，醫學中心與研究中心的合作與創新，是奈米技術發展為生醫商品之關鍵，而抗生素藥敏檢測晶片正是「醫研合作」的最佳範例。

台中榮總院長許惠恆也說，將國研院延續此合作模式，將奈米科技應用於生醫領域，開發出更多創新產品，造福廣大病患。

(旺報 )