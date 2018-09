呂秀蓮談 《屠殺》一書：讓我背脊發涼

2018年09月04日 18:20 中時 曾薏蘋

伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)的著作《屠殺》,中文版近期即將在台灣出版,前副總統呂秀蓮今在臉書要大家不用等中文版,她直接翻譯書中內容表示,她讀了幾段讀到「背脊發涼」。

呂秀蓮拿出《屠殺》的原文版指出,她手邊有些資料,有關台北市長柯文哲的道德及人格問題,本來想,若她參選台北市長,適當時候會很負責任告訴大家,因為民進黨千方百計不許她選,她成全民進黨,所以主動退出,也退出民進黨。

她說,書中第九章關於柯文哲的訪問,本週六中文版才會出版,但現在就告訴大家,幾年前她就看到原文版,「我就預告,柯文哲這位人士,我們不知道的地方太多,我不希望無端傷及任何人格,但是參選公職的人,我們選民有權力了解一些是非。

她說,呼籲每個有投票權的人,要用「何德何能」來選候選人,「我讀了幾段讓我背脊發涼的,就是256頁,它敘述這本書的作者在訪問柯文哲時,鼓勵他能透露一部分,中國活摘器官的實際情形」,「柯文哲透露,必須花很多時間,跟中國相關人士搏感情,包括參加很多宴會、唱卡啦OK、唱歌、喝茅臺酒等,中國醫師告訴他,『你是我們的一份子,你是我們的兄弟,我們算你家庭價,還會幫你做更多』」,因為據說,中國的器官移植,對本國人及外國人的價碼不一樣,本國人價碼是外國人一半,台灣人在付錢方面是外國人。

她說,根據這個書的記載,「柯文哲的確跟他們談過價錢,跟他們搏過感情後,中國外科醫師就跟他說,我們現在算你是我們的兄弟,我們給你『Family price』,家庭價錢,還談到,你是個好醫生,會擔心器官品質,我們會告訴你,你不用擔心你的病人,他們會得到最好,因為所有的器官,都來自法輪功。這是中國醫師講的。」

呂秀蓮說,「他們還說,法輪功的學員不喝酒、不抽菸,很多很年輕、練習氣功,你的病人都會很快的變得很年輕、很健康。」

「我就是讀了這段,背脊發涼,若這段事實的話,柯市長過去的確為器官移植的是,千里迢迢去中國跟他們搏感情、殺價錢,而且很清楚了解,這些器官是來自法輪功的學員」。呂秀蓮說。

她指出,不知道作者有無誤解柯文哲的話,但在另外兩個場合,她手邊有份資料,讓她對書中敘述有更深印象;2012年9月12日,這本書還未正式出版、柯文哲還為選舉以前,美國這位作者在美國眾院的外交委員會聽證會上,號碼11280,在聽證會上說,「一位台灣的外科醫師,但沒有講名字,這位醫師說,長久以來,他曾帶他多位病人到大陸接受器官移植,去獲得新的肝臟、腎臟等等,且經過他的談判,取得了中國人的價格,不是付外國人的價格,這位醫生還說,不僅會給你中國人的價格,還會給你極品中的極品,The best of the best;你拿到的,全部都是法輪功的器官,兩年後,同樣的作者,應邀在加拿大國會作證,作者指名道姓作證說,柯文哲醫師是台大醫院創傷部主任,10年前,柯醫師為了他的病患赴中國某家醫院,協商肝臟及腎臟降價的相關事宜,在友善的宴會後,柯醫師拿到中國給予的和善價格,這大約是外國人所付價錢的一半,對於柯醫師不健康器官的疑慮,中國的外科醫生向柯文哲保證,所有的器官都會來自法輪功,這些人不飲酒、不抽煙,練習很健康的氣功,一定會給病人變得年輕、健康。」

呂強調,在國會作證不只是神聖,且有法律責任,證詞必須真實、準確,當然,不能因為這樣就認定柯文哲應該付怎樣的責任,不過,台灣的民主政治是多少人犧牲奉獻的結果,柯P旋風在台灣的民主政治史上,具有相當意義,本案涉及全世界都很矚目,中國當局用強制手段,摘取法輪功學員的器官,至少這是重大的國際人權事件,當然也關係到寶貴生命的基本人權,也會影響台灣政治的發展。

呂表示,柯文哲若不止要參選台北市長,且意在競選2020總統大選,無論你是柯粉還是柯黑,或是年輕人大家平心靜氣,我們應該請柯文哲市長回答三個問題,一,這本書中所寫及兩次證詞,真實度如何?具體告訴大家;二,以上引述,你在中國或多或手都有涉及器官移植,或許出發點善意,是否有違反器官移植相關規定,議價、採購活體器官真實性?三,你公開承認, 2014年到中國次數高達17、8次,你可否公佈你的行程,為何在中國大陸那麽受歡迎,去介紹葉克膜真正用意,及到人民解放軍演講等,要選台灣總統時,上面問題,不要迴避,並坦誠說明。

