呂秀蓮談 《屠殺》一書：讓我背脊發涼

2018年09月04日 18:20 中時 曾薏蘋

伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》，中文版近期即將在台灣出版，前副總統呂秀蓮今在臉書要大家不用等中文版，她直接翻譯書中內容表示，她讀了幾段讀到「背脊發涼」。

呂秀蓮拿出《屠殺》的原文版指出，她手邊有些資料，有關台北市長柯文哲的道德及人格問題，本來想，若她參選台北市長，適當時候會很負責任告訴大家，因為民進黨千方百計不許她選，她成全民進黨，所以主動退出，也退出民進黨。

她說，書中第九章關於柯文哲的訪問，本週六中文版才會出版，但現在就告訴大家，幾年前她就看到原文版，「我就預告，柯文哲這位人士，我們不知道的地方太多，我不希望無端傷及任何人格，但是參選公職的人，我們選民有權力了解一些是非。

她說，呼籲每個有投票權的人，要用「何德何能」來選候選人，「我讀了幾段讓我背脊發涼的，就是256頁，它敘述這本書的作者在訪問柯文哲時，鼓勵他能透露一部分，中國活摘器官的實際情形」，「柯文哲透露，必須花很多時間，跟中國相關人士搏感情，包括參加很多宴會、唱卡啦OK、唱歌、喝茅臺酒等，中國醫師告訴他，『你是我們的一份子，你是我們的兄弟，我們算你家庭價，還會幫你做更多』」，因為據說，中國的器官移植，對本國人及外國人的價碼不一樣，本國人價碼是外國人一半，台灣人在付錢方面是外國人。

她說，根據這個書的記載，「柯文哲的確跟他們談過價錢，跟他們搏過感情後，中國外科醫師就跟他說，我們現在算你是我們的兄弟，我們給你『Family price』，家庭價錢，還談到，你是個好醫生，會擔心器官品質，我們會告訴你，你不用擔心你的病人，他們會得到最好，因為所有的器官，都來自法輪功。這是中國醫師講的。」

呂秀蓮說，「他們還說，法輪功的學員不喝酒、不抽菸，很多很年輕、練習氣功，你的病人都會很快的變得很年輕、很健康。」

「我就是讀了這段，背脊發涼，若這段事實的話，柯市長過去的確為器官移植的是，千里迢迢去中國跟他們搏感情、殺價錢，而且很清楚了解，這些器官是來自法輪功的學員」。呂秀蓮說。

她指出，不知道作者有無誤解柯文哲的話，但在另外兩個場合，她手邊有份資料，讓她對書中敘述有更深印象；2012年9月12日，這本書還未正式出版、柯文哲還為選舉以前，美國這位作者在美國眾院的外交委員會聽證會上，號碼11280，在聽證會上說，「一位台灣的外科醫師，但沒有講名字，這位醫師說，長久以來，他曾帶他多位病人到大陸接受器官移植，去獲得新的肝臟、腎臟等等，且經過他的談判，取得了中國人的價格，不是付外國人的價格，這位醫生還說，不僅會給你中國人的價格，還會給你極品中的極品，The best of the best；你拿到的，全部都是法輪功的器官，兩年後，同樣的作者，應邀在加拿大國會作證，作者指名道姓作證說，柯文哲醫師是台大醫院創傷部主任，10年前，柯醫師為了他的病患赴中國某家醫院，協商肝臟及腎臟降價的相關事宜，在友善的宴會後，柯醫師拿到中國給予的和善價格，這大約是外國人所付價錢的一半，對於柯醫師不健康器官的疑慮，中國的外科醫生向柯文哲保證，所有的器官都會來自法輪功，這些人不飲酒、不抽煙，練習很健康的氣功，一定會給病人變得年輕、健康。」

呂強調，在國會作證不只是神聖，且有法律責任，證詞必須真實、準確，當然，不能因為這樣就認定柯文哲應該付怎樣的責任，不過，台灣的民主政治是多少人犧牲奉獻的結果，柯P旋風在台灣的民主政治史上，具有相當意義，本案涉及全世界都很矚目，中國當局用強制手段，摘取法輪功學員的器官，至少這是重大的國際人權事件，當然也關係到寶貴生命的基本人權，也會影響台灣政治的發展。

呂表示，柯文哲若不止要參選台北市長，且意在競選2020總統大選，無論你是柯粉還是柯黑，或是年輕人大家平心靜氣，我們應該請柯文哲市長回答三個問題，一，這本書中所寫及兩次證詞，真實度如何？具體告訴大家；二，以上引述，你在中國或多或手都有涉及器官移植，或許出發點善意，是否有違反器官移植相關規定，議價、採購活體器官真實性？三，你公開承認， 2014年到中國次數高達17、8次，你可否公佈你的行程，為何在中國大陸那麽受歡迎，去介紹葉克膜真正用意，及到人民解放軍演講等，要選台灣總統時，上面問題，不要迴避，並坦誠說明。

(中時 )