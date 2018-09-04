六輕祈福法會敦親睦鄰「無形大德」員工包商祈求平安

六輕祈福法會敦親睦鄰「無形大德」，員工包商祈求平安。（張朝欣攝）

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台塑企業4日在麥寮鄉六輕廠區舉辦「中元普渡消災祈福三時繫念法會」，由台塑企業總經理林善志率領上千名六輕員工與承包商參與，廠方表示平日除了回饋地方進行敦親睦鄰，也藉由法會敦親睦鄰「無形大德」，祈求麥寮鄉平安無災、廠區營運順利。

六輕自1994年動工興建，每年農曆7月中元節前後，都會舉辦中元普渡祈求營運平安，7年前為進一步融入地方民俗風情，擴大舉辦建廠首次的祈福消災法會，獲得地方民眾一致肯定。

4日「中元普渡消災祈福三時繫念法會」在六輕員工活動中心舉行，由莊傳法師與中華華藏淨宗學會共同主持，除了六輕員工與承包商，部分麥寮鄉民也前來參與，祈求工安意外不再，會場莊嚴肅穆。

法會自上午8點30分恭誦「地藏菩薩本願經」開始，接續完成第1、第2及第3時繫念法事，參與者均穿著海青、手持經文隨法師誦念，為眾生亡靈超薦早日往生西方極樂世界、永離茫茫業海，同時為廠區員工、包商及地方鄉親消災祈福、增福延壽。

六輕表示，舉辦法會主要是祈求營運平安順利，希望藉由眾人的善念，去災害、降吉祥，共同打造地方與企業雙贏局面。麥寮在地民眾則認為，法會祈福消災是好事，但仍盼六輕加強防災，讓工安意外減至最少，才是鄉民之福。

(中時 )

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