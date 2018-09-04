北京故宮「試水」養心殿古建修繕

2018年09月04日 18:48 旺報 李怡芸

北京故宮建築的修繕工作一直從未間斷，形成了自己的工藝方法和工藝體系。近日「故宮博物院養心殿研究性保護項目工匠基礎培訓考核總結暨研討會」在京召開，為官式古建築營造也持續培訓修繕人才。

2007年4月，北京故宮成立古建築研究中心；2008年6月，「官式古建築營造技藝（北京故宮）」被國務院列入第二批「國家級非物質文化遺產」，「養心殿研究性保護項目」是北京故宮博物院於2016年啓動的一項對養心殿區所實施的建築修繕、文物修復項目，也是故宮博物院在古建修繕方面的首次嘗試，即以保護的手段，研究的態度對待古建築修繕，陸媒指出，古建修繕的關鍵問題，是工匠的選擇和培訓問題。

研究性保護項目，細化包括古建築「八大作」等匠作在內的每一個專業，由北京故宮古建築專家帶隊定向培養專業人才，開展官式古建築營造技藝方面的工匠選拔及培訓，培養古建築營造技藝、裝修技藝、修復技藝的專業人才。傳統上，官式古建築營造技藝包括「瓦、木、土、石、搭材、油飾、彩畫、裱糊」等八大作，其下還細分了上百項傳統工藝，從材料到做法，都要嚴格遵循營造則例。

2017至2018年，北京故宮展開了工匠選拔、基礎培訓。目前已有116名工匠培訓合格， 19位優秀的資深工匠接受了北京故宮博物院的聘請，成為養心殿修繕工作基礎。

(旺報 )