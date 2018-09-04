不怨李朝永出軌 周遊一句話洩婚變主因「毒品來找他」

李朝永、周遊去年挺過婚變風波。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報

81歲「阿姑」周遊與小10歲李朝永今年將補辦婚宴，慶祝結婚40周年，兩人去年才歷經和小三年紀相加共有214歲的三角戀風波，如今感情更好。近日周遊接受媒體專訪，難得公開談老公外遇原因，她形容李朝永只是一時糊塗去「走私」，痛哭說：「我自己身體不好，那他去走私也不是他一個人的錯」，暗示婚變主因。

周遊燒60萬打少女針回春 李朝永甜喊「我的福氣」

李朝永去年被爆和獅子會張姓女子過從甚密，令周遊心碎崩潰，還開記者會宣布有意對李朝永及張姓獅奶提告，2個月後李朝永與周遊上演大復合，據《壹週刊》報導，因不忍看周遊心傷爆瘦15公斤，李朝永才下定決心悔改，和妻子重修舊好。

提到這話題，周遊數度在媒體面前痛哭拭淚，稱老公「走私」期間對她沒變，是小三主動勾引，「是『毒品』來找他的」，周遊自知身體不好，不怪老公一時鬼迷心竅，再問兩人目前閨房之事，周遊夫妻這回避答，但說到開心處，李朝永仍忍不住開玩笑說想找個地方度蜜月，想再生寶寶，「而且要生9胞胎」。

周遊與李朝永去年和好後選在公益活動同台，當時李朝永愧疚說：「確實做錯了，不願再多說什麼」，憑著30多年夫妻情，未來將會更珍惜彼此，周遊則回：「你對社會要有一個交代，對我也要有」，而李朝永就在媒體力拱下，當眾給周遊深情一吻，要眾人見證他對老婆的真心。

(中時電子報)

謝金燕套男友襯衫超撩人 下衣失蹤洩絕對領域辣爆
被求婚三次「她」才點頭嫁 懷孕後男友竟娶小三！
佘詩曼凍齡像吃防腐劑！深V曬酥胸 嫩肌白到發光
影后張榕容養出美肌 全靠瑞士保… 13年後重回《盛夏光年》舊地 張…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。