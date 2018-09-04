不怨李朝永出軌 周遊一句話洩婚變主因「毒品來找他」

2018年09月04日 18:11 中時電子報 蔡曉婷

81歲「阿姑」周遊與小10歲李朝永今年將補辦婚宴，慶祝結婚40周年，兩人去年才歷經和小三年紀相加共有214歲的三角戀風波，如今感情更好。近日周遊接受媒體專訪，難得公開談老公外遇原因，她形容李朝永只是一時糊塗去「走私」，痛哭說：「我自己身體不好，那他去走私也不是他一個人的錯」，暗示婚變主因。

李朝永去年被爆和獅子會張姓女子過從甚密，令周遊心碎崩潰，還開記者會宣布有意對李朝永及張姓獅奶提告，2個月後李朝永與周遊上演大復合，據《壹週刊》報導，因不忍看周遊心傷爆瘦15公斤，李朝永才下定決心悔改，和妻子重修舊好。

提到這話題，周遊數度在媒體面前痛哭拭淚，稱老公「走私」期間對她沒變，是小三主動勾引，「是『毒品』來找他的」，周遊自知身體不好，不怪老公一時鬼迷心竅，再問兩人目前閨房之事，周遊夫妻這回避答，但說到開心處，李朝永仍忍不住開玩笑說想找個地方度蜜月，想再生寶寶，「而且要生9胞胎」。

周遊與李朝永去年和好後選在公益活動同台，當時李朝永愧疚說：「確實做錯了，不願再多說什麼」，憑著30多年夫妻情，未來將會更珍惜彼此，周遊則回：「你對社會要有一個交代，對我也要有」，而李朝永就在媒體力拱下，當眾給周遊深情一吻，要眾人見證他對老婆的真心。

(中時電子報)