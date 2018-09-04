俄中聯合戰略演習 強力回擊美國好戰姿態

2018年09月04日 18:11 中時電子報 盧伯華

俄羅斯「東方-2018」軍事演習

自上月底美俄兩國積極向敘利亞派出海空軍部隊高調對峙後，俄國與中國預定在本月11至15日舉行的「東方-2018」聯合軍事演習，便廣受北約與其他國家的注意。軍事分析家認為，這次是俄羅斯有史以來最大型軍演，動員規模超過二次大戰大型戰役，同時首次邀請中國與蒙古參加，有極突出的戰略意義，其目的正是以俄中緊密合作向美國的好戰行為發出警告。

衛星通訊社報導，共軍部隊與裝備已經陸續抵達俄羅斯「東方-2018」軍演地區──東方軍區。這次俄中聯合戰略演習是俄羅斯也是今年最大的一次軍演，更重要的是它首次邀請中國與蒙古參加。上一次在東方軍區演習是2014年。

將參加「東方-2018」軍事演習的俄羅斯軍用直升機。（圖／俄羅斯國防部）

報導引述俄國專家瓦西里．卡申的分析說，這次演習規模特別大，參演部隊人數是2014年軍演的兩倍，約有30萬人，除了東部軍區作戰部隊外，還有中央軍區部隊參與，俄斯所有兵種都參加了此次演習，包括太平洋艦隊。中國方面參演部隊人數超過3200人，參演軍機30架，規模亦相當可觀。

卡申指出，過去參與俄羅斯大規模軍演的國家，都是以俄羅斯為主的集體安全條約組織(Collective Security Treaty Organization , CSTO)成員國，例如在此之前曾參與的白俄羅斯和哈薩克斯坦。該組織共有6個成員國，除前述3國之外，還包括亞美尼亞、塔吉克斯坦和吉爾吉斯等中亞國家。

他說，中國首次參與這種大規模的戰略演習，意味著俄中兩國軍方合作水平比那些僅演練特定行動的聯合軍演更高。在這次軍演中，首先是為了訓練各司令部和整個指揮系統，並與共軍部隊合演練後勤保障、通訊和其他各種保障系統，解決語言障礙、技術標準不統一等問題。在軍演中，俄中兩國軍人聯合戰略規劃能力應能得到提高。

卡申指出，目前俄中雙方在分別與美國關係持續惡化的背景下，兩國面對美國的好戰行為不斷加強軍事合作。此外，這次演習是在遠離海岸的陸地演練場進行，因此對太平洋西部的海上領土爭議完全沒有針對性，不會對任何國家形成威脅。

德國媒體《商報》亦對此評論稱，9月西伯利亞地區舉行的「東方-2018」軍演規模，可以比得上第二次世界大戰的大型戰役。俄羅斯通過如此大規模的軍演是向全世界傳遞強烈信號，同時也藉此讓華盛頓對俄中緊密軍事合作產生恐懼成為現實。而與此同時，由俄羅斯舉辦的「第4屆東方經濟論壇」將於9月11至13日在俄羅斯島舉行，正與演習期間重疊，正足以向外界證明俄中兩國緊密合作的不只是軍事，還包括經濟事務。

(中時電子報)