13年後重回《盛夏光年》舊地 張睿家：我長大了！

2018年09月04日 18:14 中時 林淑娟

張睿家重回新城照相館。（周子娛樂）

陽光男神張睿家自從高二踏入演藝圈，首部電影《盛夏光年》便奪下第43屆金馬獎最佳新演員獎躍升一線男星，不只演技備受肯定，張睿家還擁有令人羨慕的健美身材，為了紀念今年出道15年而拍攝的首本寫真書《讀家記憶》，今天（4日）正式曝光寫真封面照，海邊赤裸上身打拳的張睿家男人味大爆棚，暗示蛻變後全新出擊！

提及寫真書取景地點，張睿家說，其實一開始有考慮去國外拍攝，但他不想只單純拍些美照給大家看，選擇花蓮是因為這個地方對他來說意義非凡並且有很深厚的感情，「我的作品《盛夏光年》、《愛。回來》、《到不了的地方》、《軌道》、《星座愛情-雙魚女》等都是在花蓮拍攝，因為工作的關係結交了許多當地好友，花蓮就像是我第二個家。」

他的寫真書還特地重回電影《盛夏光年》主視覺海報的場景「新城照相館」取景，象徵從20歲的青澀男孩開始啟程，他從未想過拍完電影13年後會以這樣的方式再次回到這裡，心中湧現許多回憶，有種「我長大了」的奇妙感覺。

好人緣的張睿家在拍攝過程中都有花蓮好友們主動提供各種資源、熱情地招待海鮮大餐、透露當地人才知道的祕境給攝影師，甚至無償出借了一台大車給團隊使用。很糗的是，除了張睿家沒人會開手排車，他只好全程當司機，張睿家笑說：「花蓮的太陽非常大，邊開車邊冒汗，妝都融化流到眼睛裡，一度讓我視線變得模糊只好不停揉眼睛，加上太魯閣山路兩旁不斷有落石，搞得整車的人都好緊繃，現在回想起來簡直是拼命豁出去了！」

張睿家為了拍攝寫真嚴格執行近半年的無油、水煮飲食，對線條要求完美的堅持雖讓張睿家苦不堪言，但是寫真照片幾乎不需要修圖證明一切努力都非常值得！《讀家記憶》即將於9月10日預購、9月17日正式發行。

(中時 )