家庭悲歌！ 精障母女伴弟長蛆屍同床睡7天

2018年09月04日 18:28 中時 林雅惠

高雄市美濃區傳出精障母女伴弟長蛆屍同床睡7天（圖取自Google Map)

家庭悲歌！高雄市美濃區龍肚里領有身心障礙手冊的錢姓一家人，因無工作能力長期受外界援助，上周五心路基金會社工上到錢家訪視時，未見平日吵鬧的錢家兒子而起疑，又聞到難聞屍臭味，驚覺有異趕緊報警，警方到場後發現，36歲錢家兒子死在家中床上超過7天，母姐倆不知所措，仍與屍體長蛆的弟弟同擠一張床，員警已連絡社福單位接手處理。

警方表示，錢家是轄區長期關懷對象，一家3口母親、39歲女兒及36歲兒子皆是身心障礙者，其中兒子情緒控制能力最差，經常會大吼大叫，上週五心路基金會的莊姓社工例行性到錢家訪查，因未見平時吵鬧的錢家兒子，社工即問姐姐「弟弟在哪？」，但姐姐說不出所以然，社工因聞到刺鼻難聞的屍臭味，驚覺有異，趕緊向警方報案。

警方趕抵錢家後，發現屍臭味已經瀰漫至庭院外，研判錢家長子死亡至少7天，且屍體已經長蛆，但母親及姐姐仍伴屍共睡一張床，渾然不知如何處理。

檢察官會同法醫相驗後確定，錢家長男是自然死亡，無他殺之嫌，後事已由慈善機構協助處理。

警方表示，錢家的父親10多年前也是暴斃家中多日無人聞問，未料兒子也步上父親悲慘的後塵，令人感到鼻酸。

美濃龍肚里長朱耀昌說，錢家3人都領有身心障礙手冊，但由於自用住宅是已經過世的錢父賺錢返鄉興建，不符合中低收入戶申請資格，因此一家人平日都靠慈善機構關懷過日子。

(中時 )