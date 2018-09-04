外匯投資集團吸金10億 北檢起訴18人

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以男子林瑞基為首的特易購集團，在紐西蘭、香港設立境外公司，透過在台的公司據點，推出保本保息的境外投資方案，總計吸金逾10億元，被害人多達178人；台北地檢署今依違反銀行法等罪嫌起訴林瑞基及集團成員劉又瑄、吳行立共18人。

檢方調查，特易購集團涉嫌於2014年間，以人頭董事於紐西蘭設立LIG、BTIL公司，另於香港設立DY公司，再透過劉又瑄、吳行立在台設立的香港商聖濰公司、新銳管理顧問公司，推出保本保息吸金案，向民眾詐騙款項匯至國外。

該集團自2014年11月起，推出每月分紅0.6%至1%不等LIG分紅獎勵專案，以及半年分紅5%的BTIL外匯保證金投資管理信託計畫等保本保息境外投資案。

事後林瑞基因另涉SKY非法吸金案遭羈押，造成LIG專案、BTIL外匯保證金專案出金延滯，劉、吳因急需資金需求，要求林轉讓其香港商ALL RICH公司及開曼群島GOLD PAY公司經營權，並以2家公司設計期貨外匯、股票等境外基金投資方案，另設立線上交易網站。

劉、吳誆稱多檔美國及香港退休基金操盤人組成，以及新瀚私募基金是委由該公司操盤，繼續推出境外基金投資方案對外詐財；估計林、劉、吳等人總計非法吸金逾10億元。

(中時 )

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