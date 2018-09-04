萬里蟹吃美味也要愛生態！這2種可別買

2018年09月04日 18:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，雖然台灣還是熱得像秋老虎！不過屬於秋天的美味也要把握時機！這些年來，想到台灣秋蟹，大家第一印象莫過於「萬里蟹」，然萬里蟹要吃美味，也要懂得愛生態，有些NG萬里蟹可別買！買抱卵及體型太小的蟹喔。

漁船正在卸下捕撈的萬里蟹。（新北市漁業處提供）

萬里蟹包含了花蟹、三點蟹及石蟳這三種螃蟹，依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」保育規定，8月16日起至11月15日禁捕抱卵母蟹，另全年禁止捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳。

市府101年起自發性宣導「捉大放小」、「不抓抱卵母蟹」的保育觀念，多次與當地漁民團體協調，前於103年促成中央訂定公告「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，每年 8月16日起至11月15日禁捕抱卵母蟹，另全年捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳。

新北市政府漁業及漁港事業管理處汪昭華處長表示，在禁捕期間市府人員除了每週至港邊進行稽查，亦宣導不販售抱卵母蟹及體型過小螃蟹，另呼籲民眾採買時發現NG蟹除拒絕購買外，亦可通報本處處理，由銷售端帶頭做保育更能帶動生產端的漁船共同拒捕抱卵母蟹及體型過小螃蟹，蟳蟹管制措施亦得以落實。

漁業處提醒漁民朋友務必遵守相關捕撈規定並確實填報漁撈日誌，以利後續資源調查研究及資源管理評估規劃，違反規定者將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲漁民朋友務必遵守，以共同維護萬里蟹資源永續。

(中時電子報)

店家測量螃蟹大小是否合格。（新北市漁業處提供）