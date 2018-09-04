台中新光三越秋冬服裝秀43個品牌參加、逾萬名VIP捧場

2018年09月04日 18:48 工商 曾麗芳

新光三越台中店1樓廣場還有VOGUE評選必訪快餐車-airmilk太空巴士限時停靠。（圖／曾麗芳）

新光三越今年號召43個知名品牌，打造聲勢浩大的服裝秀主題周。（圖／曾麗芳）

台中新光三越百貨每年9月舉辦的「秋冬國際服裝秀」，向是中台灣百貨業界的年度時尚盛事，今年自9/7至9/23登場！新光三越今年號召43個知名品牌、連續舉辦20場FLOOR SHOW，打造聲勢浩大的服裝秀主題周，更發函邀請超過上萬名VIP主顧客參加，預期各品牌業績可因此提高10％以上。

新光三越百貨台中店副店長蔡雅琪表示，今年以漫步時尚星河為主題，透過「銀河色彩」、「數位」、「藝術」打造科技感十足的時裝秀場，帶領顧客穿越未來、進入時尚銀河系；此外，今年秋冬服裝秀特別以「福里安花神TABLE SHOW」美食Ｘ時尚盛宴，全新看秀奢華體驗首度登場；還有以LED霓虹打造銀河感RUNWAY設計、VOGUE評選必訪快餐車-airmilk太空巴士限時停靠。

蔡雅琪進一步表示，今年秋冬國際服裝秀匯集43個國際品牌，包含DAKS 、SWAROVSKI、MaxMara、festaria等知名品牌，與凱渥名模們一同展演20場時尚大秀，共發函邀請超過上萬名VIP主顧客，「不僅受邀的主顧客能享受尊寵華麗的時尚盛宴，當天到場的新光三越顧客，都能免費共同欣賞參加！」

值得一提的是，除了DAKS等名品品牌，今年首次加入錶飾品牌esteri聯合走秀，並搭配2樓「福里安花神咖啡」以TABLE SHOW，提供美食與時尚結合的全新觀秀體驗，由9/7起包括DAKS、MaxMara、SWARVOSKI、festeria、MIDO、HAMILTON邀請品牌VIP共同享受一場奢華時尚繁星饗宴。

秋冬服裝秀除了在各樓層展演外，新光三越台中店1樓廣場還有VOGUE評選必訪快餐車-airmilk太空巴士限時停靠；活動期間，於新光三越首見、全台唯一的30公尺數位流星雨ART RIVER數位電視，是網紅必訪數位藝術打卡點，預料將吸引民眾搶先拍照。

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