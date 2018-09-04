台北市》本土社團批柯文哲糟蹋熊讚 現代版狸貓換太子

2018年09月04日 18:46 中時 曾薏蘋

本土社團為熊讚，批柯P現代版狸貓換太子。（圖／曾薏蘋）

本土社團為熊讚，批柯P現代版狸貓換太子。（圖／曾薏蘋）

北社等社團今召開｢柯文哲！不要糟蹋台灣金牌熊讚！｣記者會，痛批台北市長柯文哲為了自己的選舉，借口商標版權問題，花費台北市公帑113萬，把世大運吉祥物台灣黑熊的鼻子改成藍色稱為｢海洋｣熊讚，成為競選 logo；前北藝大校長楊其文表示，「金牌熊讚」吉祥物是人民的公共財，這是現代版的「狸貓換泰子」虛擬「海洋熊」的把戲，如果只要海洋熊，那麼註冊為「柯文哲海洋熊」跟公務切割。

台灣社長李川信說，柯文哲是最沒有文化的台北市長，世大運結束後，變成海洋熊讚、現在變成競選logo，成為私人財產，它用完即丟，且凡事用價格看待。

北社社長張葉森指出，歷任是指只有柯文哲最沒有文化素養，台灣價值的考卷至今零分，市長獎推出白狼，德國部長送懷錶，竟說，破銅爛鐵；這種文化素養丟臉丟到國際上，選舉前藉著蔣渭水光環，選完就背棄蔣渭水，希望年輕人認清柯文哲。

他說，這幾年柯做了什麼政績，當然要挺資歷完整的姚文智。

李川信說，若台北市政府沒有辦法好好保護台灣熊讚，為何不捐給國家，現在奧運的五環旗不能代表台灣精神，應該把台灣黑熊帶進國際舞台。

前北藝大校長楊其文指出，柯創造海洋熊讚還去註冊商標的原因就是因為柯要把熊讚成為自己的，因為金牌熊讚功高震主，比柯文哲還紅，現在改成海洋熊就是「媽寶熊」，柯把台灣價值的金牌熊換掉用海洋熊，但是海洋是沒有熊的；柯說海洋熊跟金牌雄可以和平共處，但是吉祥物是不能共存，現在超過二十幾個市議員要柯重新思考，但是柯不理；有教授把柯文哲視為暴君，說變就變，說換就換。

他呼籲柯文哲，回頭是岸、少點算計、多點市政，不要指工於心計為選舉的特定人士、事、物籌措不當裁員；返回市民「金牌熊讚」吉祥物，這是人民的公共財；這是現代版的「狸貓換泰子」虛擬「海洋熊」的把戲，如果只要海洋熊，那麼註冊為「柯文哲海洋熊」跟公務切割，請柯回到正軌，不要去做那些烏魯木齊的事。

(中時 )