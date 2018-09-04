評論：從菲艦擱淺看大陸與菲律賓的關係

2018年09月04日 18:45 中時電子報 江飛宇

菲律賓最大的艦艇皮拉爾號(BRP Gregorio del Pilar)在8月29日在半月暗沙擱淺，外界立即聯想到仁愛礁上的馬德雷山號，以擱淺來佔領的前例。然而隨後菲律賓立即出面澄清，表示將會快速的把軍艦拖救離開，畢竟該艦是菲國噸位最大，功能最好的水面艦，貿然放棄，對海軍的損失也太大了。同時中國大陸也表示願意提供搜救支援，顯見中菲兩方在南海問題上已經不衝突的默契，但是在其中仍然有較勁與角力的部分。

中華戰略學會研究員張競表示，菲律賓與大陸已達成南海油氣共勘的共識，雖然利益分配還沒有決定，但是雙方的緊張關係卻逐步化解，從這次皮拉爾號擱淺後，菲律賓幾乎是第一時間告知大陸，就看的出來菲律賓不願造成大陸方面的誤會。

然而，菲國也有自己的堅持，雖然大陸表示願意提供援救的軟硬體支援，但是菲律賓卻謝絕大陸了，顯然有國家自尊心的考量，亦是要向菲國民眾顯示菲國本身具有在南海執勤應變充足能量，因此才會卯足氣力，希望由自己主導拖救任務。儘管菲國海軍與海岸防衛隊，都派出四艘艦艇至海事現場，但最後實際拖救作業，仍是是僱用專業拖救企業艦船方能達成，顯然目前的菲律賓還欠缺這一類的海事公務能量，亦是菲國海上維權實力不足罩門所在。

甚至，從皮拉爾艦遭遇擱淺，也看的出菲律賓操艦能力仍然不足。艦體是打橫與海灘礁石走向平行，就可知菲國艦艇在觸礁初期就處置失當，顯然操艦與航行的經驗尚淺，相關訓練仍有加強空間。

最後更須注意到北京面對此事的態度，大陸外交發言上極度緩和，派遣至現場監控艦艇也相當自制；凡此皆可視為馬尼拉與北京雙方互動關係溫度參考指標。

(中時電子報)