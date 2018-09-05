桃園》國民黨籍無黨參選 桃園有多人

市議員李雲強未參加國民黨初選又登記參選，先行退黨後遭開除黨籍，以無黨籍身分參選。（甘嘉雯攝）

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國民黨籍市議員李家興（右）初選失利，黨部核准他報備，以無黨籍身分登記參選。（甘嘉雯翻攝）
以無黨籍身分參選桃園市議員山地原住民區的蘇志強（左），本身為國民黨員，他的太太王仙蓮獲得黨部提名參選平地原住民區。（甘嘉雯翻攝）
蘆竹區長褚春來（右）多年前遭國民黨開除黨籍，今年選前通過恢復國民黨員身分，並以國民黨籍身分參選市議員選舉。（甘嘉雯翻攝）

桃園市議員參選人中，有不少是國民黨員卻以無黨身分參選，有的是初選失利如李家興報備參選，有的是未參加初選又未獲提名，如龜山區的李雲強登記參選遭開鍘，至於參選山地原住民區的蘇志強為國民黨員卻無黨參選，他太太王仙蓮獲國民黨提名參選平地原住民，而蘆竹區褚春來遭開除黨籍後終恢復身分，年底以國民黨籍身分參選。

地方人士分析，具國民黨員身分又以無黨籍參選有多人，「他們都是具有一定實力的角色！」不用黨的資源，評估以自身力量就能當選。

龜山區李雲強眷村實力堅強，他因不滿國民黨龜山區初選作業，事後又未提名，憤而退出國民黨，以無黨籍身分參選市議員，市黨部4日開除他的黨籍；而未獲提名卻執意登記參選還有八德區李國安，同樣遭黃國園黨部開除黨籍。

楊梅區現任市議員李家興初選失利，但他在當地已是多年老將，實力雄厚，市黨部同意他以無黨籍身分報備參選。

而靠著自身實力當選本屆市議員的蘇志強，年底選舉與太太「一起參選」，他以無黨籍身分參選山地原住民，太太王仙蓮則用國民黨身分參選平地原住民，「不管幾人當選都可2人服務」。

蘆竹區長褚春來多年前違紀參選遭開鍘，今年好不容易恢復黨籍，也同意他以國民黨身分參選市議員，他有超級吸票機之稱，外界都相當看好他。

(中時 )

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