創新設計競賽與商機媒合 林佳龍：以創新設計形塑城市美學

2018年09月04日 18:55 中時 陳世宗

林佳龍並至會場逐一參觀入圍的優秀創新設計作品。（陳世宗攝）

台中市經濟發展局為讓設計能量帶動城市美學與產業發展，特舉辦首屆「台中創新設計競賽」，4日決賽選出20個精彩作品，並由市長林佳龍親自頒獎。林佳龍說，市府爭辦2022年「世界設計之都」，並將今年訂為「設計元年」，這次活動看到很棒的創新設計作品，市府也結合在地公協會提供媒合機會，希望透過創新設計，形塑整個城市美學。

台中創新設計競賽決賽及頒獎典禮在市府大樓舉行，由林佳龍頒獎表揚專業組及新創組金、銀、銅、佳作及最佳人氣獎等獲獎設計團隊，並至會場逐一參觀入圍的優秀創新設計作品。

包括經發局主秘蔡珍珍、台中市工商發展投資策進會副總幹事蔡榮晉、台灣區木材工業公會理事長許庚龍、台中市糕餅商業同業公會理事長周子良、台灣手工具工業同業公會副理事長黃信德、中華民國工業設計協會秘書長郭介誠、財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心總經理劉虣虣、國家文創禮品館總經理黃淑娥等人都到場共襄盛舉。

林佳龍表示，為讓台中更美更宜居，市府爭取申辦2022年「世界設計之都」，並將今年訂為「設計元年」。此外，還主辦台灣設計展，並將設置「城市設計長」，希望透過創新設計來形塑整個城市的美學。

「2018台中創新設計競賽」活動參與十分踴躍，報名作品有307件、入圍55件，今日進行最後的決選，市府也結合在地公協會進行媒合，讓優秀的創新設計作品可以被更好的運用，也能有機會成為品牌，現場可以充分感受到不管是年輕人還是專業設計人士的作品都有很好的質量。

「設計無所不在，不僅能豐富生活，還能帶來高產值！」林佳龍認為，台中定位為「生活首都、創意城市」，不管是硬軟體的建設，還是今年登場的花博，都把設計導入這座城市，歡迎所有創新設計的人才，來到台中這個宜居城市工作，並享受美好的生活。

今年入圍作品多元精彩，有人把環保的觀念導入，或是研發提升弱勢族群生活的器材，還有因應工業4.0及人工智慧時代的設計。

首屆「台中創新設計競賽」共有307件作品參賽，並選出包括文創、手工具、木藝、精密機械、木工機械、零組件、自行車、玩具、環保材料、健康運動休閒科技等55件入圍作品，再由評審團分別評選出專業組及新創組的金、銀、銅獎、佳作及最佳人氣獎等獎項，總獎金達100萬元，最後專業鉏、新創組金獎分別由「GREEN MAKER STUDIO」設計的CV3桌上型CNC、「Lowercase」設計的Cycling獲獎，分別可獲得30萬及10萬元獎金。

活動現場除展示入圍最後決審的55件優秀作品外，還有5件獲得國際設計大獎的精品設計參與展出，包括獲得「2016義大利A’DESIGN設計大獎」金獎與銀獎的自行車握把燈及自行車頭燈（設計師楊宙航）、「2017金點設計獎」台北世大運聖火火炬（設計師張漢寧）、「台北設計獎」評審特別獎BLACK TEA & AROMA陶器組（設計師鄭洪）、獲得IF獎的TINY BONE 五合一棘輪板手（泰瑞精密）、以及獲得IF等設計獎的KING shears王者之翦(日崟興業設計)，提供設計團隊與社會大眾觀摩，現場也舉辦最佳人氣作品票選及有獎徵答活動。

(中時 )