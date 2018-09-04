唐寶寶中秋禮盒陷困境 盧廣仲盼大家一起來幫忙

2018年09月04日 18:51 中時 黃國峰

唐寶寶信天翁天使樂團與天生我材台中南屯站一連演出三首歌曲，邀請大家一同來選購「愛不囉唆」庇護商店的中秋禮盒。（黃國峰攝）

經濟不景氣，社福機構中秋檔期禮品販售也不理想，唐氏症基金會4日在台中舉辦「中秋月圓 分享滿滿」中秋禮盒宣傳會，唐寶寶信天翁天使樂團及公益大使盧廣仲一同現身，手持由「愛不囉唆」庇護商店唐寶寶製作的《愛啟程》手感餅乾禮盒及水果酥禮盒一同亮相，期待大家一同來選購，傳遞這份愛與溫暖。

甫獲得金曲獎的盧廣仲，行程滿檔之餘不忘做公益，他分享之前與唐寶寶拍宣導影片，發現唐寶寶工作態度非常認真，縱使導演喊卡，他們仍然不停下手邊工作，持續將餅乾裝入罐內，如此堅持值得激賞，唐寶寶的認真努力，需要大眾給予機會，使他們一步步成長走入職場。此外盧廣仲也宣布購買30盒禮盒送給他的工作團隊，而且金曲獎的獎金也都捐給唐氏症基金會。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，根據統計，心智障礙者高中畢業後投入職場的不到兩成，唐氏症青年雖然在反應、動作上較一般人慢，但只要透過教導、訓練，不僅能完成工作而且穩定性非常高。預計明年會在台中設立一家愛不囉唆庇護工場，提供唐寶寶及心智障礙者培養一技之長的場域。

活動首先由信天翁天使樂團與天生我材台中南屯站一連演出三首歌曲，其中一首還是盧廣仲的《魚仔》難度頗高，盧廣仲肯定唐寶寶必須付出比一般人數倍的時間練習，精神可嘉，最後由盧廣仲與唐寶寶一起手持《愛啟程》手感餅乾禮盒及水果酥禮盒一同亮相，邀請大家一同選購，傳遞這份感動與溫暖。

(中時 )