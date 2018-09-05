屏東》東港最年輕鎮代鄭鈺宸 甩掉臭奶呆拚連任

2018年09月05日 07:23 中時 謝佳潾

東港鎮民代表鄭鈺宸，曾任前議長林清都助理5年，4年前返鄉選鎮代，憑藉熟悉縣府與鄉鎮間的合作及監督關係、以及勤走基層搏感情，順利當選成最年輕鎮代，今年底她再將披戰袍參選，拚選連任為民服務。

今年34歲的鄭鈺宸說，當助理時其實生活很單純，因為不用時常直接面對民眾，主要負責的區塊是議會與縣府間的溝通，若議長有事交辦，也是追進度發展再向長官報告，當時「政治」兩個字對她來說，就是對老闆負責，最辛苦的反而是第一線的老闆而非她。

她說，3年前林議長突然對她說，竟然跑了5年基層為民服務，也該是時候返鄉回饋，當下她想了想，覺得議會之於縣府的關係，如同代表會之於鄉鎮公所，而她竟擁有這套處事邏輯，是該返鄉服務鄉親。

「我起初講台語還臭奶呆」。她說，她一回來就遇到大瓶頸，雖然在東港土生土長，但國中畢業後就到外地求學，而回屏東上班也很少處在講台語的環境，當時宣傳車的3分鐘台語廣播，她足足錄了2個多小時，不過「口齒不清」反成鎮民認識她的第一印象。

她強調，一切都有雨過天晴的時候，現在的她不僅台語嚇嚇叫，接觸過的鎮民也幾乎可叫出名字，因此只要有心去做，沒有不能克服的，包括為民服務、為民發聲，所以她將拚競選連任，繼續做自己喜歡的服務工作。

(中時 )