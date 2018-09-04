中市公托幼兒園不足 市府盤點閒置教室將增10據點

2018年09月04日 18:50 中時 陳世宗

台中市公立幼兒園數不足，造成家長困擾。市議員市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁4日在議會質詢時指出，為減輕家長育兒經濟負擔，希望教育局盤點學校閒置教室，與校方協調空間增設公立幼兒園，提高幼童就近接受評價公共化教保服務機會。

教育局長彭富源表示，教育局從8月15至9月初，進行中小學校閒置教室的盤點，目前已經確定將增加10個據點。

台中市議會4日進行教育文化業務質詢。邱素貞說，台中市推出托育一條龍政策，減低家長送托幼兒就學負擔，106學年度2至4歲幼生入園率為55.9％，相較103學年度平均入園率42.4％，顯著成長。但是目前公立幼兒園的數目仍舊不足，因此造成家長擠破頭，都無法將家中小朋友送公托。

邱素貞認為，台中市公立幼兒園成長數，還有很大努力空間，為減輕家長育兒經濟負擔，希望教育局盤點學校閒置教室，與校方協調空間增設公立幼兒園，提高幼童就近接受評價公共化教保服務機會。

翁美春指出，豐原、后里區也面臨公立幼兒園不足的問題，而且很多的居民都反映，家中小朋友無法就近就讀，反而要跨區就讀，造成家長的不便，希望市府能夠讓在地小朋友優先就近就讀。

陳淑華、蕭隆澤強調，公托公幼需求非常大，登記人數逐年增加，每位家長都希望減輕負擔，因此他們也贊同將閒置教室釋出，朝向托幼及托老規劃。

彭富源表示，台中市目前公托家非營利幼兒園約有250家，私立幼兒園約有504家。為了增加公托的數量，教育局首先會先盤點現在沒有設幼兒園的國中小，如果按設備設施基準，學校教室數太多，表示教室有機會空出來。

其次，教育局會請副局長等級的官員，親自去學校進行盤點，今年暑假期間，從8月15至9月初，經過盤點後，目前已經確定將可增加10個據點。

(中時 )