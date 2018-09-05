寵物》Q比集三千寵愛於一身 讓媽媽走出傷痛

2018年09月05日 07:38 中時 陳育賢

Q比的可愛與萌翻的個性，讓趙玉芳走出失去「妹妹」的傷痛。（陳育賢攝）

12年前痛失相處14年的馬爾濟斯愛犬「妹妹」的趙玉芳，曾因心傷過度不敢再飼養寵物，深怕生離死別之痛再來傷害，但6年前全家投票以3比1絕對優勢，讓玉芳不得不接受領養生命中的第2隻愛犬─長毛臘腸「Q比」，6年來，Q比的善解人意與萌翻的個性，讓玉芳已走出失去「妹妹」之痛。

育有1子1女的張浩譯、趙玉芳夫婦，因玉芳曾受有失去愛犬的傷痛，雖然孩子不斷提出希望養狗的願望，但玉芳總是嚴詞拒絕，深怕自己要再經歷那種像是親人離開的感覺。

趙玉芳說，小時候爸媽買了隻馬爾濟斯給她，她從她一出生就朝夕相處，取名為「妹妹」的愛犬就有如她的親妹妹一般，成為她的家人長達了14年之久，雖然妹妹最後是壽終正寢，但那種生離死別的感受真的是痛徹心扉，就好像是人生突然不完整的似的，讓她久久無法走出傷痛，不僅不敢再養寵物，連看到別人的馬爾濟斯都會讓她思念起妹妹而哭到無法自拔，因此決定這1生不要再養狗了。

但6年前老公的好友的長毛臘腸媽媽生了6隻小犬並尋覓主人，因相信他們家一定會善待毛小孩，因此積極說服他們，全家只好投票，結果是3比1，只有她1人反對，因此就收養了「Q 比」，兩夫婦並希望藉此對孩子們行機會教育，教導他們尊重生命與培養責任感，因為把屎把尿的工作都將落在兒子與女兒手上。

而6年來，Q比早已成為張家第3個小孩，並集三千寵愛於一身，因Q比超級善解人意，就活像是真人小孩般，又極有個性又會撒嬌，全家出門若不跟Q比說，待他們回家Q比不僅不理人，還會故意搗亂家中傢俱。

但Q比這樣耍性子不但不會受到責罵，反而讓全家發笑，而且老公若是開玩笑作勢要打她，Q比還會奮不顧身上前拉老公、阻擋老公，全力要保護她，如此貼心更讓玉芳極力寵愛，並終於走出失去妹妹的傷痛。

(中時 )