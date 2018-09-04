台北》姚文智民調起不來？阿扁曝逆轉勝策略

民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，蔡英文（左）總統出席為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（右）加油打氣。(鄧博仁攝)

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中時電子報

2018年九合一選舉已經完成參選登記，民進黨中央輔選列車再度啟動「百工百業挺改革」的輔選活動，有媒體公布台北市長選舉最新民調，柯文哲33.43％、丁守中24.71％、姚文智14.9％。陳水扁在臉書《新勇哥物語》提到，姚文智民調起不來的癥結，到底在哪裡？

陳水扁指出，民進黨輔選列車9月3日晚間駛到台北國際會議中心，總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德同台，為民進黨台北市長候選人姚文智造勢。姚文智精采演說，贏得最熱烈的掌聲。

但陳水扁也點出，台北市長選舉談政見與理念有用嗎？1998年台北市長選舉結束後，陳水扁的施政滿意度還有76%，卻只有46%的得票率，阿扁的連任失利顯然不是因為市長做不好！尤其，謝長廷、宋楚瑜城市治理能力，絕對不會輸給郝龍斌，為什麼謝長廷、宋楚瑜就是贏不了台北市長選舉？

因此，陳水扁強調，談城市治理不是輸贏的重大關鍵，否則三個月過去了，對姚文智民調支持度的提振似乎幫助有限。

陳水扁更指出，民進黨中央輔選列車主打「百工百業挺改革」，並不認為對整體選情有多大幫助，因為還有其他問題被減分，甚至減分還多於加分呢！最後阿扁自誇，他選過也做過台北市長，知到如何逆轉勝的策略！

(中時電子報)

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