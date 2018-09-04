居民：儲油槽是未爆彈！ 陳偉杰呼籲：台灣港務公司要確實負責！

圖／陳偉杰 提供

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中時電子報
綜合報導

加速油槽遷移作業 確保八里鄉親居住安全！

近幾年人為災禍頻傳，像是高雄氣爆、桃園煉油廠大火，不但對居住環境造成傷害，民心惶惶，地區經濟發展也受到影響。前車之鑑猶未遠，在新北市台北港區內，設置有多達47座化學、石油製品儲存槽，距離新北市八里區的學校、社區住宅僅僅只有200公尺，一但發生意外後果不堪設想！

新北市議員候選人陳偉杰說，這些儲油槽遲遲不搬遷，土地填築、施工期程、遷移作業一拖再拖，造成當地居民越來越惶恐不安。住在儲油槽附近的居民跟他反應：「感覺就像住在未爆彈旁邊，為什麼不趕快搬走？」。不只民眾抱怨連連，儲油槽也影響台北港重劃區的招商，陳偉杰說，儲油槽搬遷後才可能吸引廠商進駐八里，而公園、休閒設施、新建住宅也才可能陸續推動。問題是搬遷作業似乎遙遙無期，難道八里居民就要一直與儲油槽當鄰居？居住安全、居民健康，誰來負責？台北港務公司動作太慢實在不負責任！

如今傳出台灣港務公司迫於地方壓力，已提出計劃要將儲油槽遷移到台北港第4期離岸物流倉儲區，提出環差變更，也獲得環保署環評專案小組審查通過。

不過陳偉杰認為，此案只是將第3期及第4期的圍堤工程合併進行，依照台北港區的規畫時程也只是提前到2026年完成第4期土地填築，然後才辦理儲油槽遷移事宜。陳偉杰說：「居民已經等太久了，按照這樣的規劃，八里鄉親還要再等八年、九年、甚至十年才可能脫離儲油槽在隔壁的噩夢嗎？」

陳偉杰表示，事在人為，八里居民一再表達希望台灣港務公司能夠加速辦理遷移事宜，但換來的是一場又一場說明會、一次又一次拖延。

陳偉杰認為台灣港務公司應該落實對居民負責，除了定期召開工程說明會，公開說明遷移進度，也應該照顧居民健康，撥補經費補貼讓居民進行健康檢查，以及定期實施環境檢測，例如空汙染、水汙染都應該主動施測並且公布數據，讓八里居民有安全環境安心居住。

(中時電子報)

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