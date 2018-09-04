法律小學堂　彰化法扶自製短片教青少年反毒反霸凌

彰化縣政府推動法治教育，與法扶彰化分會合作製作法律小學堂短片，由師生自導自編自演，上午成果發表會原班人馬重現話劇式法律劇場。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
法律扶助基金會彰化分會結合各界力量，邀集十所校園師生製播演出20集法律小學堂短片。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府秘書感賴振溝（左起）頒發感謝狀給陳振吉律師感謝他積極推動法治教育。（謝瓊雲攝）

開學了！法治教育深入校園。法律扶助基金會彰化分會結合彰化中央國際獅子會等各界力量，由學校師生共同自編、自導、自演，製作20集法律小學堂單元劇場，教育青少年學子反霸凌、反毒等法律概念。

彰化縣政府4日上午在中庭舉辦法律小學堂成果發表會，請來演出師生原班人馬重現短片中的法律劇場，並由縣府秘書長賴振溝代表縣長魏明谷，頒發感謝狀給各公益單位及參與學校。

律師陳振吉說，彰縣府與彰化律師公會配合，每年巡迴辦理至少各140場的法治、反毒教育。去年法扶出版法律學堂書籍，以貼近青少年的角度解說法律問題，在律師界及10位校長努力之下，如今終於成功將實際案例以影音方式呈現，讓更多兒童少年輕鬆吸收。

賴振溝表示，彰化縣於親子天下雜誌「2018縣市教育力評比」榮獲非六都縣市第1名，這次由學生熱情參與，以歌仔戲、話劇及布袋戲等表演方式製播防制霸凌、假藥風暴、毒品危害防制及校園買賣行為等法律相關概念，培養學童們成為「法治小尖兵」，建立正確法治觀念。20集短片皆可上youtube「公益頻道」收看，網址：https://www.youtube.com/user/PSTV03/videos

(中時 )

中市公托幼兒園不足 市府盤點閒… 挺進高山峻嶺 消防員：救到人很…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。