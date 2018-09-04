法律小學堂　彰化法扶自製短片教青少年反毒反霸凌

2018年09月04日 19:08 中時 謝瓊雲

法律扶助基金會彰化分會結合各界力量，邀集十所校園師生製播演出20集法律小學堂短片。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府秘書感賴振溝（左起）頒發感謝狀給陳振吉律師感謝他積極推動法治教育。（謝瓊雲攝）

開學了！法治教育深入校園。法律扶助基金會彰化分會結合彰化中央國際獅子會等各界力量，由學校師生共同自編、自導、自演，製作20集法律小學堂單元劇場，教育青少年學子反霸凌、反毒等法律概念。

彰化縣政府4日上午在中庭舉辦法律小學堂成果發表會，請來演出師生原班人馬重現短片中的法律劇場，並由縣府秘書長賴振溝代表縣長魏明谷，頒發感謝狀給各公益單位及參與學校。

律師陳振吉說，彰縣府與彰化律師公會配合，每年巡迴辦理至少各140場的法治、反毒教育。去年法扶出版法律學堂書籍，以貼近青少年的角度解說法律問題，在律師界及10位校長努力之下，如今終於成功將實際案例以影音方式呈現，讓更多兒童少年輕鬆吸收。

賴振溝表示，彰化縣於親子天下雜誌「2018縣市教育力評比」榮獲非六都縣市第1名，這次由學生熱情參與，以歌仔戲、話劇及布袋戲等表演方式製播防制霸凌、假藥風暴、毒品危害防制及校園買賣行為等法律相關概念，培養學童們成為「法治小尖兵」，建立正確法治觀念。20集短片皆可上youtube「公益頻道」收看，網址：https://www.youtube.com/user/PSTV03/videos

(中時 )