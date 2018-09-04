林安堡捐130多校逾2萬本書 寫書分享閱讀樂

2018年09月04日 19:09 中時 曹婷婷

多年來，台南許多偏鄉學校都有林安堡捐書身影，他從小在父親薰陶下，愛上閱讀，有感於偏鄉小校圖書匱乏，透過籌組的「林鶴亭先生紀念基金&黃舜華老師樂學基金」，在台南、南投、澎湖、連江等地捐助130所學校、逾2萬冊圖書，更將自身閱讀心得寫成筆記，接連出版「就這麼有品 看小說」1、2輯，以身作則鼓舞每個孩子「培養閱讀品味」。

虎山實小校長林勇成說，7年前初到虎山，每早都會看到一位風度翩翩的大哥騎著自行車從校門經過，直到有一天，才得知眼前人林安堡就是多年來熱心捐助虎山圖書經費，不只支持學校購書，也提供獎助學金鼓勵認真閱讀的小朋友。

林勇成思及許多同學都在偏鄉服務，提議到台南偏鄉推動閱讀，展開一場偏鄉送書之旅。林安堡不只鼓勵閱讀，也鼓勵虎山應把這幾年的進步寫出來，因為他見證虎山在少子化衝擊下，教師團隊整合國際趨勢 ECO SCHOOL 生態學校理念發展「虎光山色，童夢森林」特色課程，以「大自然是孩子最棒的老師」營造學校特色而深獲家長們的肯定，成為台南唯一一所連續3年增班的小校。

林安堡不是說說而已，也拿出實際行動，2015年出版「就這麼有品 看小說」，今年再接再勵完成「就這麼有品 看小說」第2輯，集結每一次讀完小說的讀後感，希望能鼓舞更多人愛上閱讀，為自己的閱讀留下印記。

(中時 )