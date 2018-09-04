以柚代球 創世台東分院義賣老欉文旦柚

2018年09月04日 19:10 中時 莊哲權

創世台東院舉辦文旦義賣，期盼強棒「柚」出擊，揮出漂亮全壘打。（莊哲權攝）

創世台東院舉辦文旦義賣，期盼強棒「柚」出擊，揮出漂亮全壘打。（莊哲權攝）

92歲老農陳鴻均，4日提供他在台東縣東河鄉村種的3000斤健康、無毒文旦柚，供創世台東院義賣；前統一獅職棒球員張志強與豐田國小棒球隊的小隊員也來站台，希望揮出全壘打，讓愛心衝回本壘，幫助安養植物人。

中秋節將屆，創世台東分院獲得「陳老師青青果園」負責人陳鴻鈞認同，贊助3000斤文旦柚供義賣，高齡92歲的陳鴻均40幾年前在北源國小任教時就利用課餘時間，以自然友善環境農法種植果樹，堅持不施用除草劑，第1批種植的，就是這次提供義賣的老欉文旦。

陳鴻均因為年事已高，原從金融業50多歲兒子陳彥霖2年前返鄉接手，他說，父親聽聞創世要義賣文旦柚，一口就答應，父親告訴他，雖然沒有太多的能力，但是仍願盡棉薄之力幫助植物人，讓他很感動，未來創世如有需要，仍樂意提供各種果品。

另外，創世還邀請了出身泰源，人稱「班長」的前統一獅職棒球員張志強，與豐田國小棒球隊的小隊員站台力挺，他們「以柚代球」，現場投柚、揮棒，增添不少趣味性，張志強期盼以文旦為球，揮出全壘打，讓愛心衝回本壘，幫助植物人安養。

創世台東院表示，目前安養37位植物人，龐大的尿布、奶粉、看護墊開銷所費不貲，希望透過這次愛心善舉，邀請全國民眾認購，洽詢電話：(089)220-848。

(中時 )