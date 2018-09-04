籃球》只想助隊勝利 胡瓏貿：球場上就要「不客氣」

中華男籃和女籃隊出席運動品牌活動，胡瓏貿(前排左四)分享場上應戰心情。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

運動品牌Nike 4日舉辦品牌活動，邀請中華男、女籃亞運代表隊，以及田徑選手陳奎儒站台，由於品牌為這次亞運選手訂出的口號是「不客氣了」，選手們也分享競賽中如何對對手「不客氣」的心得，場上總展現強悍奮戰精神的胡瓏貿透露，自己穿著球衣就是想贏球，會用盡所有辦法幫助球隊。

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本屆亞運，胡瓏貿在男籃預賽最後一場對卡達比賽中，於第4節和對方球員拉辛打出火氣，比賽最後1分08秒胡瓏貿搶下進攻籃板，拉辛把他推倒爆發衝突，雙方球員在場上互相推擠，胡瓏貿和拉辛倒在地上，亂軍中胡瓏貿仍是只顧著把球守好，最後和拉辛雙雙被驅逐出場。

回憶這段過程，當胡瓏貿準備發言時，身旁的隊友都忍不住偷笑，他小小反抗一下說：「笑什麼啊？」隨後補充：「一直大家都知道我打球就是身體碰撞比較多，是屬於比較兇悍的打法，當時比數很接近，我也以為我犯規，但我只是想著球死也不能給對手、讓對手有快攻機會。當下我也蠻意外被趕出場，不過比賽中可能衝突多，裁判比較注意到我們兩個。」

胡瓏貿並說：「對於『不客氣了』的精神，我覺得應該就像我在場上只想著獲勝，只在乎我球衣胸前Chinese Taipei這兩個字，而不是背後的名字，我會不擇手段幫助球隊，只要保持信念、就有贏球機會。」

(中時電子報)

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