烹河豚肝給老爸吃 呼吸衰竭險喪命

2018年09月04日 19:09 中時 陳淑娥

台灣常見河豚種類約有30多種，毒性不一樣，圖為其他民眾海釣到河豚的畫面。（陳淑娥翻攝）

台中陳姓男子抓魚時捕獲河豚，他將魚肉煮來吃，並把魚肝煮湯孝敬牙齒不好的爸爸，陳父下肚後不到10分鐘，出現四肢麻痺、呼吸衰竭等症狀，送大甲光田綜合醫院插管急救，並以人工呼吸器支持維生，所幸住院1周後恢復呼吸功能。

74歲陳父表示，僅吃下一小塊河豚肝，就出現嘴麻症狀，兒子說是河豚肝，當下忍不住訓斥「你不知道有毒嗎？」陳父形容，當時麻痺感從嘴巴蔓延，全身四肢像綁了鉛塊般沉重，腦袋雖清楚卻無法動彈，直到毒素代謝後才慢慢恢復行動力。

陳姓男子之前也曾抓到河豚回家料理，但都只吃肉，並未出現中毒狀況，這次突然想到留下魚肝孝親，不料差點讓家人丟性命，至於吃了哪種河豚？陳父也不清楚。

急診醫學部醫師簡旭霄指出，病患到院時意識清楚，全身麻痺不適，在急診治療期間毒性發作，病情惡化致呼吸困難，立刻插管送往加護病房。腎臟內科主任楊得政說，台灣常見河豚約30多種，毒性含量及有毒部位依種類而定，且河豚肝、腸、卵巢、精囊和皮膚最易含毒素。

大甲光田醫院表示，若誤食河豚出現中毒現象，未及時做處理，最初是嘴麻，接著恐全身運動神經癱瘓，最後呼吸系統癱瘓衰竭而窒息死亡，過程進展十分快速，且河豚毒素目前醫學上沒有解藥，只能採支持療法給予輸液加快身體代謝。

(中時 )