大有巴士、福和客運帳目異常沖銷 大有前董座被訴

圖為大有巴士6輛車遭新北地院查封。（讀者提供）

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前大有巴士董事長吳東瀛，因自1999年至2008年，指示會計將台北市政府公車聯營管理委員會核撥大有的部分補助款，改匯至子公司福和客運，再匯回大有的方式沖銷帳目，金額上億元。台北地檢署依背信罪嫌起訴吳東瀛。

大有巴士成立於1969年3月24日，早期總部位在台北市南京東路、光復北路口附近。在台北市公車尚未聯營的時代，該公司服務區域以南港區、松山區以及信義區為主。

吳東瀛以前北市婦產科名醫身分，接手早年搖搖欲墜的大有巴士，並以靈活的經營手法使公司成功轉虧為盈，一度成為台北市最賺錢的民營公車。

起訴書指出，吳東瀛自1988年至2008年間，擔任大有巴士董事長，自1988年5月13日起至2008年12月31日止，指示會計把台北市政府公車聯營管理委員會每月核撥大有的多項補助款，部分改匯至子公司福和客運帳戶，再由福和轉匯至大有公司帳戶方式作帳。

其中聯管會匯入842萬9537元未入帳，另支出946萬7515元款項未註記用途，以及委託代收款之會計科目異常沖銷金額高達1億1144萬3353元，相關帳目混亂不清，造成大有巴士無法釐清與福和客運間款項進出情形，無從查核大有巴士自身營運盈虧。

大有巴士易主後，委請會計人員詳細查核帳務，發現吳作帳異常，向北檢提告，吳雖辯稱是因大有會計人力吃緊，僅能待「貸餘」累積至一定金額後，一併與現金之「借餘」沖銷，相關資金都是用來購買油料、行車紀錄紙，發放薪資，但檢方不採信，依法起訴。

(中時 )

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