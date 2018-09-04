夜問打權》台灣人不要妄自菲薄！

9月4日《夜問打權》主持人：黃智賢（中），來賓：賴岳謙（右三）、張友驊（右二）、王鴻薇（右一），董智森（左四）、王丰（左三）、葉耀鵬（左二）、鍾佳濱（左一）。（圖／中視提供）

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中時電子報

夜問打權，九月三日起，延長為兩小時，在中視新聞台播出！

店家收攤潮？誰讓台灣老闆不得不黯然關店？政府反中推新南向，陸客銳減，台獨叫好業者叫苦？不景氣，沒啥好投資，低成本、低消費，全台夾娃娃機爆增？才5年夾娃娃機從169家增至4106家！法律死版、奧客多、租金失序，老闆們接連退出江湖？大陸明明是台灣最佳靠山，卻被台獨斬斷融一機會？台灣的未來在大陸，台灣人不要妄自菲薄！

台灣選務為避免作票嫌疑，標準作票流程今遭破壞？公投綁九合一大選，1人領9公投14張票？投到手軟？開票作業恐大亂，開到半夜？9個公投案怎麼投？中選會主委：3或4案投進同一票匭！藍營：衍生爭議、選務糾紛、作票疑雲！11月24日恐成史上最亂票日？選務公正恐不保？

大陸台灣司法比一比！台灣司法卻讓人汗顏？大陸司法較有人性？正當防衛還是防衛過當？在台灣槍擊案與歹徒正面對峙，警員開4槍防衛，竟判賠104萬元？嫌犯開車衝撞逃逸，員警鳴槍無效後開槍，竟遭判業務過失致死罪？遭闖空門，為保護孕妻將竊嫌壓制在地，遭判過失致死罪？中華民國司法怎麼了？專門保護壞人、打擊好人嗎？而大陸蘇州于男與酒駕男爭執，遭追砍後搶刀反擊，警撤傷害案，網友大讚！

今天晚十點，中視新聞台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

葉耀鵬(前監察委員)

鍾佳濱(立法委員)

賴岳謙(國家與國際事務專家)

張友驊(資深媒體人)

王鴻薇(台北市議員)

(中時電子報)

中選會委員一致支持 依法查對大… 新竹縣》參選人出奇招 竹縣議員…

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