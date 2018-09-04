新竹縣》參選人出奇招 竹縣議員參選人王炳漢 LINE Q版貼圖吸引年輕選民

首次參選的新竹縣竹北選區縣議員參選人王炳漢，近日推出他與妻子的Q版LINE貼圖，成功吸睛。（陳育賢翻攝）

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年底選戰已進入倒數第81天，隨著時間愈來愈緊迫，各參選人也都不斷出奇招，就是希望吸引選民注意，爭取能見度與媒體曝光率！首次參選的新竹縣竹北選區縣議員參選人王炳漢，近日就推出他與妻子的Q版LINE貼圖，成功吸睛。

王炳漢說，此次在新竹縣竹北市選區的議員參選人多達26人，各個參選人都花招百出，但競選需更傾向草根化經營，拉近自己跟選民的距離，加上選民結構的改變與年輕化，對傳統媒體或造勢活動依賴程度已下降，行動派會比形象牌更有機會獲選民青睞。

其中，LINE就是1大宣傳工具與管道，近來王炳漢一口氣推出了16款以他與妻子的Q版LINE貼圖，他說，之所以推出lINE貼圖，是希望能拉近與選民的距離，並再轉傳給親友或選民，產生擴散效應，也讓大家更容易記得自己，果然如此策略產生不少迴響，他自己的LINE就收到很多人回貼給他。

王炳漢說，他自己也有設立line的個人帳號，選民若有需要可以在網路上找到，他能即時替民眾服務，但貼圖因礙於選罷法及LINE官方規定，不能免費提供，這點還請選民諒解，貼圖購買下載點為https://store.line.me/stickershop/product/4476107/?ref=Desktop。

(中時 )

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