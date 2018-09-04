新興景點爆紅快 觀光局每季選出候選景點納計算

2018年09月04日 19:52 中時 王思慧

因天空步道、高跟鞋教堂等新興景點暴紅速度快，卻未被交通部觀光局列入正式遊憩據點，計算這些新興景點的遊客人次統計。觀光局昨日公布「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，未來每3個月選出具潛力成為觀光景點的候選據點，納入遊客人次等統計作業，以便觀光決策及觀察趨勢。

根據新訂定「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，觀光據點包括國家公園、國家級風景特定區、直轄市及縣市級風景特定區、森林遊樂區、自然人文生態景觀區、休閒農業區及休閒農場、觀光地區、博物館、宗教場所等。

觀光局目前每月公布主要觀光遊憩據點遊客人數統計，觀察各據點遊客趨勢，但各單位若要提報新據點，該觀光據點一定要營運1年以上才有機會納入統計。

不過現在很多新興據點如天空步道、高跟鞋教堂，營運初期遊客人次就很踴躍，若營運1年後才能統計遊客人次，就無法及時觀察景點的人潮趨勢。因此這次要點列入「據點候選」，只要具備一季以上遊客統計值，且平均月遊客人次高於該區同類型據點去年同期遊客人次均值，就可列入候選。

另外，要點第7點以大原則規範統計方式，規定「以公正客觀為原則，諸如以門票數、停車數、住宿人次、資通訊設備、電子計數器、柵欄式計數設備等進行統計，惟不以前揭方式為限。」

觀光局表示，這次特別以原則性規範，僅列舉幾項統計方式但不以列舉的幾個方式為限，就是為配合科技日新月異變化下，未來會有各種更先進的統計方式，若現在僅能以某些方式做統計，之後就要不斷修法以迎合新科技，現在以原則性規範就能避免此問題。

觀光局舉例，今年嘉義燈會的遊客人次就是以電信大數據做統計，電信業者可透過訊號搜尋遊客位置在哪裡、停留時間多久，可以做更細節的統計。但目前電信大數據仍有一定限制，因為沒有一家電信業者市占率百分之百、也沒有超過百分之五十，必須透過特別數據，才能從用戶推估到整個母體。

(中時 )