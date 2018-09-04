捷報！13部台片入選釜山影展 劉以豪獲邀幫5000粉絲擦淚

2018年09月04日 19:24 中時 徐桐炘

韓國釜山影展4日公佈入圍名單，6部長片獲選「亞洲之窗」單元，包含蔡明亮執導《你的臉》、邱澤主演《誰先愛上他的》、吳慷仁動作新片《狂徒》、何蔚庭執導《幸福城市》、《十年台灣》以及《自由行》，皆有機會角逐去年剛成立的金智奭獎。劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》則獲選參加「Open Cinema」單元。

《比悲傷更悲傷的故事》改編自韓國知名同名電影，導演林孝謙高興表示：「能夠入選釜山影展的『Open Cinema』單元真的很開心！帶著這部由韓國改編的電影回到韓國放映真的很榮幸。」他也幫主演劉以豪承諾：「也期待看到5000個觀眾一起啜泣的畫面。我會請以豪幫大家擦眼淚。」不過因劉以豪新戲開拍，經紀公司表示會盡量調整行程，「時間可以的話，應該會出席。」

名導蔡明亮《你的臉》日前已在威尼斯影展首映，並獲選為本屆金馬閉幕片；《誰先愛上他的》則是今年台北電影獎大贏家，導演徐譽庭表示希望趁此氣勢，能有機會在金馬獎和其他華語片競爭獎項，《狂徒》導演洪子烜則表示，近年韓國動作犯罪電影執行度極為強大，激勵他更要堅持拍出具濃厚台灣在地味的動作電影，能獲得韓國影人高度肯定，讓他相當開心。

導演何蔚庭睽違8年再度推出新作《幸福城市》該片由台、韓、法跨國製作，首發布電影前導預告，其中最讓人意外的是「五月天」石頭壞到骨子里的畫面，對著李鴻其耍狠模樣，讓影迷見到他截然不同的一面。

台灣短片和紀錄片表現也不遑多讓，共6部入選「超廣角」單元，導演李永超的《莉莉》入圍亞洲短片競賽，《祝我好好孕》和《潰爛 癒合 掩藏》則入圍紀錄片競賽，還將放映《未來無恙》、《楔子》以及台灣與尼泊爾合作的《超凡小僧》。釜山影展將於10月4日至13日舉行，屆時有望看到不少台灣影人出席。

(中時 )