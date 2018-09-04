醉男縱火燒毀表哥房子 高雄警方逮捕到案

2018年09月04日 19:26 旺報 林瑞益

住在高雄市三民區的薛姓男子4日凌晨4時許放火燒表哥張姓男子的房子，張姓一家人從後門逃出，幸無人傷亡。警方傍晚循線逮捕薛姓男子，薛姓男子說，因為不甘心被毆打成傷，才放火燒房子。

高雄市警察局三民一分局表示，薛姓嫌犯與張姓被害人不但是鄰居，竟然還有親戚關係，兩人算是遠房表兄弟，薛姓嫌犯平時稱張姓被害人為表哥。

薛男說，這件事情的起因是他心情不好，喝完酒後在自家門前發洩情緒，並沒有去招惹張姓被害人，是張民先過來問他在吵什麼？雙方一言不合，才各持棍棒互相攻擊。他的頭部與臉部都被張男用棍棒打到流血，還去醫院縫了十幾針，之後因為沒錢付給醫院，也沒錢坐計程車，才溜出醫院，在路邊看到1輛機車就騎走。

後來他回到住家時，愈想愈不甘心，於是用機車去衝撞張民的家門數次，後來機車也翻倒了，但他否認有將機車油箱蓋打開，辯稱是機車翻倒時，車內的汽油溢出，並聲稱當時他只是拿著打火機和一個塑膠袋做做樣子。那時張男一直要他冷靜，不可以點火，但薛嫌卻認為張男在出言挑釁，一時失去理智，用打火機點燃汽油。

大火引燃後，他一時害怕逃離現場，之後幾個小時內一直找公園躲藏，也找朋友接濟他。薛嫌後來得知警方在找他，自知難逃法網，對自己酒後的行為也相當後悔，於是找上三民一分局哈爾濱街派出所內一名曾經抓過他的王姓警員，王姓警員帶他歸案。

薛嫌到案後，警方立即依照規定處置，為預防薛男再防，建請檢察官聲押，讓附近居民能夠安心過夜，也給被害人一個交代。

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(旺報 )