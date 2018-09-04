電熱式菸品國內法規未明 海關查扣堆放爆倉

2018年09月04日 19:26 中時 陳麒全

海關查獲時，只能暫時扣留在倉庫，無法執行後續沒入、處罰或退運等程序，不僅旅客抱怨連連，海關倉庫也爆量。（陳麒全攝）

海關查獲電熱式菸品統計表。（海關提供）

8月22日晚間1名沈姓旅客從日本東京入境，被台北關稽查組關員查獲攜帶320條電熱式菸品，4組加熱器組件。事隔2天，24日沈姓旅客再度從日本入境，又被海關查獲攜帶80條電熱式菸品，全部暫扣。（海關提供）

8月22日晚間1名沈姓旅客從日本東京入境，被台北關稽查組關員查獲攜帶320條電熱式菸品，4組加熱器組件。事隔2天，24日沈姓旅客再度從日本入境，又被海關查獲攜帶80條電熱式菸品，全部暫扣。（海關提供）

關務署台北關近期連續查獲旅客攜帶大量電熱式菸品闖關入境，因電熱式菸品國內法令尚無明確規範，海關查獲時，只能暫時扣留在倉庫，無法執行後續沒入、處罰或退運等程序，不僅旅客抱怨連連，海關倉庫也爆量。

關務署台北關指出，上個月22日晚間1名沈姓旅客從日本東京入境，被台北關稽查組關員查獲攜帶320條電熱式菸品，4組加熱器組件。事隔2天，24日沈姓旅客再度從日本入境，又被海關查獲攜帶80條電熱式菸品，全部暫扣。

目前國內法規將菸品歸類大致區分為傳統燃燒式捲菸、使用電子菸油的電子菸、使用改良式菸草的電熱式菸品等3大類。入境旅客攜帶傳統燃燒式捲菸與雪茄、菸絲等3項菸品，海關都有數量上的限制，超量被查獲海關除了沒入，還要處罰鍰；使用電子菸油的電子菸已經歸類於菸害防制法的其他菸品，不論數量多少旅客都不得攜帶入境。

至於電熱式菸品，因國外各廠牌推出的產品不同，大致上是以加熱器及改良式菸品組成，目前是否歸類於菸品？或是會對身體造成危害？事涉衛福部國民健康署、食品藥物管理署等多個單位權責，且到底適用藥事法或菸害防制法等不同法令規範，目前衛福部仍沒有結論。

台北關統計，從106年到今年8月底止，台北關共查獲147件電熱式菸品闖關入境案件，總共查獲5082條電熱式菸品，數量龐大，尤其以今年以來，查獲數量節節攀升。以日本零售價格每條電熱式菸品價格約1000元至1300元計算，暫扣的菸品價值超過500萬元，攜入國內轉售也有一定的利潤。

相關人員分析，電熱式菸品屬於新興產品，吸引年輕族群嘗鮮，從連續查獲大批電熱式菸品研判，國內市場的需求量應該持續上揚，旅客大量攜帶入境應該都是轉售牟利。

部份旅客再被海關查扣攜帶電熱式菸品後，曾經向立法委員等民意代表陳情，希望海關能退運電熱式菸品，減少損失，但因為適用法令尚不明確，海關至今無法對暫扣的電熱式菸品做出任何處分。

由於電熱式菸品在使用時，不會像傳統燃燒式捲菸大量釋放的煙霧及尼古丁菸味，且目前未列入菸品管制，使用者在室內「抽菸」時，完全不受到菸害防制法室內禁菸的管制，旁邊的人也無從制止，亟待相關單位盡速界定適用法令規範，避免危害國人健康。

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(中時 )