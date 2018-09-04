嘉義》吳敦義輔選到嘉縣 喊：對吳育仁有信心

2018年09月04日 19:57 中時 呂妍庭

國民黨主席吳敦義（右）4日南下嘉義縣，為黨提名的縣長參選人吳育仁（中）站台，並與鄉親寒暄。（呂妍庭攝）

國民黨主席吳敦義今4日南下嘉義縣為黨提名的縣長參選人吳育仁輔選，先後到朴子配天宮、新港奉天宮參拜，接著到愛知味參訪拜會，最後一站來到吳育仁位於中埔鄉的競總選辦公室，吳敦義呼籲在場鄉親和黨籍五合一選舉參選人要同心協力，既然吳育仁有決心當好縣長，就該給他一個機會，甚至喊出「嘉義贏，我們就贏」。

吳敦義在配天宮時， 針對嘉縣水災嚴重，強調治水防洪工程要經得起考驗，正派包商施工當然沒問題，擔心的是工程發包品質設計出問題，呼籲選民支持乾淨廉能的好人才，吳育仁就是這樣的好人才。

吳敦義抵達中埔時，受到黨團幹部、黨籍參選人及鄉親熱烈歡迎，吳敦義也向支持者喊話，指國民黨被清算，正值最艱困的時候，但只要大家同心協力，好好打拚，他對吳育仁的選情有很大的信心，指嘉縣已被民進黨執政17年，「你們覺得行嗎？」，既然吳育仁有決心當好縣長，就該給他一個機會，。

吳育仁更喊出，他一定會把治水工作做好，如果他當上縣長還不能把治水治好，就辭職以示負責，引發全場熱烈掌聲，吳敦義更勉勵吳育仁要做全台第一名的好縣長，做到「連任沒人跟你爭」。

(中時 )