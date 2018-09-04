變性名模為LGBTQ族群代言 嗆聲黑寡婦「沒資格」演跨性別者

威視電影《男孩愛最大》劇照變性名模伊迪摩爾 (Indya Moore)。

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《男孩愛最大》真實呈現LGBTQ族群在成長中所面臨的種種困境，多位跨性別演員參與演出，其中一位變性名模伊迪摩爾 (Indya Moore) 亮麗的外型更是引發討論，電影上映後知名度倍增，被知名製作人相中演出美劇 《姿態》（Pose）後星途大開，日前還在官方Twitter替LGBTQ族群發聲，打臉最近企圖接演變性題材電影的黑寡婦，嗆聲表示，「身為一個的白人女性要怎麼演出一個真實跨性別男人！？她完全無法理解我們所面對的痛苦和經歷。」

該片以紐約真實「LGBTQ青年聚焦計劃」為背景，15歲便投身模特兒工作的伊迪摩爾外型亮眼、身材纖細，魅力絕不輸女性模特兒，22歲便登上紐約時尚週，更經常與Dior、Gucci等大牌合作，這次首登大銀幕演出後更啟發她的演藝路，訪談中她表示：「這部電影對我來說意義重大，不僅是因拍攝場景就是我成長的地方，男主角尤利西斯的身上也有許多自己的身影。」

近年性別議題火熱，但黑寡婦史嘉蕾喬韓森在接演情色大亨傳記電影《Rub & Tug》 一角後遭LGBTQ團體砲轟，接連而來的炮火只能讓她打消念頭，然而，新片《男孩愛最大》導演蒙卡達賽電影中卻堅持選用跨性別演員，不僅邀請到美國變性先驅凱特伯恩斯坦 (Kate Bornstein)加盟，還讓MJ 羅德里奎茲(MJ Rodriguez) 等多位跨性別演員擔綱要角，可望為一批好萊塢跨性別演員生力軍。該片9月7日上映。

(中時 )

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