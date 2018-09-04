台南市》新豐區市長、議員、里長參選人 連署新豐區成主要發展核心

2018年09月04日 19:58 中時 曹婷婷

同為無黨籍參選的台南市長參選人、龍崎牛埔里長陳永和，偕同第11選區市議員參選人退休老師許又仁、參選牛埔里長的退休校長陳泰祥，聯合打選戰，訴求環境議題也關注新豐區發展，4日喊出國土計畫法應把新豐區規畫主要核心區，即日起發動連署。

陳永和說，他選市長目的就是要監督中央政策，中央在台南開了很多支票，他會一條一條仔細監督，要求中央落實，真正帶動地方發展。許又仁指出，發起這項連署活動，緣由是台南市都市發展局曾於歸仁區公所召開都市計畫草案，現場擺有議員席位卻沒有任何一位議員出席。

許又仁說，國土計畫法已於105年頒布，依法107年5月1日前已頒布全國性國土計畫，並要求109年5月1日應頒布台南市國土計畫，針對國土計畫法規畫3個主要發展核心區，分別是新營觀光生技核心區、南科產業核心區及府城文化核心區，卻將仁德畫為次要地區、歸仁及關廟被畫為地方服務中心，明顯不符台南未來發展。

他說，新豐區擁有高鐵、台鐵、公路，為重要交通樞紐，且大學密度高，是學術重鎮，行政院現正於此建設中研院南部院區、大台南會展中心及沙崙綠能科學城，應進一步規畫為主要核心發展區，透過台南市國土計畫導入更多資源，形成一個新的「新豐新都心」，目前已印製萬份連署書，要發動新豐區鄉親連署，並將連署書送到市府及市議會陳情。

他說，連署主要是要求都市發展局重新思考、規畫台南市國土計畫將新豐區列為第4個主要核心發展區。行動包括發公文給都市發展局、立刻推動地方性全面連署、主張台南市政府都市發展局不應只召開說明會，應進一步召開公聽會聽取地方心聲。

(中時 )