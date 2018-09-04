賴揆：研議減發燃油機車牌 提高電動車停車位

2018年09月04日 19:58 中時 張理國

行政院院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取交通部、經濟部、環保署就「2035禁售燃油機車之策略規劃」提出報告。賴揆表示，相關部會必須合力建構發展非燃油機車的生態系，禁售燃油機車的政策才能水到渠成，像是研訂減少核發燃油機車牌照階段性目標、逐步提高電動機車停車位比例。

交通部統計，我國機車總數截至去年12月底約1376萬輛，平均車齡10.2年，其中59%車主有意願改用電動機車。今年1-7月電動機車銷量已達3.7萬輛，占同期機車掛牌數比率約8%，顯示極具發展潛能。行政院也在去年12月21日推動「空氣污染防制行動方案」，將2035年新售機車改電動化納為4項政策目標之一。

經濟部表示，未來將採取市場導向之產業推動策略，輔導車廠開發符合青年人、女性、年長者等族群需求款式之電動機車，整合產業鏈合作開發共通零件，推動平價化，並與中油等業者合作完善充(換)電站基礎建設，逐步提高電動機車普及率。

交通部則認為，減少燃油機車不應只著眼於能源形式的轉換，更應該思考機車減量的推動，如藉由公共運輸搭配轉乘接駁與票證整合，提升公共運輸使用率，引導機車族轉移為公共運輸、運用公共運輸電子票證儲值金，鼓勵汽機車「只汰不換」等。

環保署說明將配合該計畫修正「交通工具空氣污染物排放標準」，訂定業者逐年銷售零排放車輛比率規定，後續將依「空氣污染防制法」規定，視空氣品質需求，就使用中車輛排放標準及空氣品質維護區劃設訂定管制方案，並與各界溝通及宣導後據以實施。

賴揆指出，促成2035年全面禁售燃油機車的目標，既是交通政策，同時也是環保政策與產業政策，雖然本案係環保署為解決空汙問題所提出策略，但未來交通運輸政策的方向應由交通部進行全盤性思考。此外，賴揆特別強調相關部會必須合力建構發展非燃油機車的生態系，禁售燃油機車的政策才能水到渠成。

賴揆並要求推動產業轉型，經濟部應積極協助國內機車產業轉型電動化，輔導業者開發高能量密度電池芯，並積極整合產業鏈，導入智慧化應用，提升安全、便利、個人化功能。

在完善基礎建設方面，賴揆要求經濟部加強推動中油與業者擴大設置電動機車充(換)電站，營造友善使用環境。

對於落實空汙防制，賴揆也說，環保署修正「交通工具空氣汙染物排放標準」，以及視空氣品質需求及汙染特性，因地制宜劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施。賴揆並要求研訂減少核發燃油機車牌照階段性目標、逐步提高電動機車停車位比例。

賴揆也指示科技部，應會同經濟部、交通部積極瞭解電動機車發展的瓶頸，務必使研發能量與產業需求對焦，與產業應用接軌，才有助產業發展。賴院長表示，當前許多國家已宣布禁售燃油車或宣示推動電動車，其他國家也勢必跟上趨勢，未來政府將積極協助業者在國內練兵，並以台灣內需市場及製造基礎做為業者的練兵場，培養未來出口能量，厚植台灣的經濟實力。

(中時 )