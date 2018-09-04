台北》柯文哲器捐案捲土重來 黃暐瀚：有什麼內情？

2018年09月04日 21:06 中時電子報 丁世傑

2014年台北市長選舉時，一位美國作家葛特曼出版《大屠殺》提及大陸器官買賣的情形，內容提到柯文哲，柯文哲當時嚴正否認他自己涉及任何器官買賣。不過此話題最近又被炒作起來，有出版社出版《大屠殺》中文版，並且在報紙刊登全版廣告。資深媒體人黃暐瀚驚訝表示，四年前都已經「徹底炒過」的事情，居然四年之後，可以捲土重來？到底有什麼內情？

2014年台北市長選舉時，一位每國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）在當年出版英文著作《大屠殺》，提及在大陸的醫師酒宴、購買器官，不過當時柯文哲嚴正否認，並於2014年11月07日的電視辯論會中秀出《大屠殺》作者葛特曼的律師回函指出，「葛特曼對柯文哲致上最高的致敬，而台灣媒體的攻擊都是不正確也不準確」，證實他自己沒有涉入器官買賣。

不過，這起器官買賣案最近又被炒作起來，因為葛特曼《大屠殺》將出中文版，出版社並且在某家報紙刊登全版廣告指出，柯文哲帶病人到大陸進行器官移植。

對此，柯文哲於9月3日回應，4年前他曾拿出作者澄清信函，作者也答應若再版會修改，「問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」，9月4日在台北市議會備詢時也說，這是選舉花招，這種攻擊會越來越沒效，如果他們喜歡這樣，就讓他們留在歷史。

資深媒體人黃暐瀚今（4）日在臉書表示，四年前都已經徹底炒過的事情，居然四年之後，可以捲土重來？有什麼內情？

黃暐瀚也貼出他在2014年10月28日訪問柯文哲的新聞稿，標題是「喝酒換器官？柯P：那不是我！」黃暐瀚劈頭就問柯文哲有沒有去過大陸當器官移植的掮客？柯文哲嚴正否認，指出他在台大醫院的工作，不是器官移植，只負責術後處理，以及相關的聯繫工作。

柯文哲當時也說，「掮客不是我，跑去跟大陸官員喝酒唱歌的也不是我，這個作者吹牛吹的太誇張！他把我講的事情，通通變成我做的事情了。」

當時黃暐瀚的判斷認為，《大屠殺》作者葛特曼確實有訪問柯文哲，寫的內容也大致是訪談中所提到的事情，問題是作者可能誤解了柯文哲談話內容，把「引述」變成了「自述」，才會發生問題，希望大家就不要再以訛傳訛。

黃暐瀚今（4）日在臉書驚訝表示，四年前都已經「徹底炒過」的事情，居然四年之後，可以捲土重來？到底有什麼內情？

(中時電子報)